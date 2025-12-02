'Batalla de Restaurantes' de Alberto Chicote visita hoy una de las ciudades más bonitas del cantábrico Nueva entrega del programa, este martes, en laSexta (22:45 horas)

Nueva entrega del programa de 'Batalla de Restaurantes', este martes, en laSexta (22:45 horas). Bajo la supervisión del chef Alberto Chicote cuatro restaurantes de una misma ciudad compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región cocinando el plato típico de la zona.

Cada uno de los propietarios de la misma ciudad valorarán al resto de contrincantes de 0 a 10 en seis categorías clave. A ellos se sumará la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final.

En esta ocasión, Chicote se traslada a San Sebastián en busca del mejor plato de merluza. Para ello, el chef visitará Aldaba, uno de los restaurantes más clásicos de la ciudad regentado por Fernando de los Ríos. También se desplazará hasta Usarbi, un restaurante familiar que Helena Añorga comparte con sus dos hijos. La siguiente parada será en Haizea Jatetxea, un restaurante ubicado en un hotel y que dirige con Laureano Robles. Finalmente, el programa visitará Azoka, el restaurante del madrileño Rubén González.

Alberto Chicote visita en esta temporada diez ciudades para buscar el mejor cocido montañés de Cantabria, el mejor tostón de Salamanca, la mejor merluza de Donosti, la mejor empanada de Pontevedra, la mejor paella de Valencia, las mejores tapas de Sevilla, las mejores habas con jamón de Granada, el mejor morteruelo de Cuenca, los mejores callos de Madrid y el mejor suquet de pescado de Tarragona.

'Batalla de restaurantes' puede verse cada martes en La Sexta (22.45 horas) y en la plataforma Atresplayer.

