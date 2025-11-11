'Batalla de restaurantes' de Alberto Chicote visita una de las provincias más bonitas de España Nueva entrega del programa en LaSexta (martes, a las 22.45 horas)

Nueva 'Batalla de restaurantes' este martes en LaSexta. Alberto Chicote visita en esta temporada diez nuevas ciudades para buscar el mejor cocido montañés de Cantabria, el mejor tostón de Salamanca, la mejor merluza de Donosti, la mejor empanada de Pontevedra, la mejor paella de Valencia, las mejores tapas de Sevilla, las mejores habas con jamón de Granada, el mejor morteruelo de Cuenca, los mejores callos de Madrid y el mejor suquet de pescado de Tarragona con el que arrancó la semana pasada.

En la entrega de este martes, 'Batalla de restaurantes' se traslada a Cantabria para encontrar el mejor cocido montañés. Para ello, visitará La Portada Asador, en Cabezón de la Sal, el restaurante de Javier Sarasua, un local especializado en asados como el cabrito o el lechazo. También hará parada en El Mesón San Cipriano, en Mazcuerras, un restaurante familiar que gestiona Emilio Carral. Descubrirá Cuchara Canalla, en Santander, un negocio que dirige, Shamira San Miguel, con mucha pasión. Y, finalmente, se desplazará hasta el Barrio del Arroyo de Santillana del Mar, a orillas del Camino de Santiago, para conocer La Nueva Santuca, donde Rubén Álvarez y su mujer quieren elevar de categoría la comida tradicional.

'Batalla de restaurantes' propone un recorrido por distintos lugares de España a través de su gastronomía. Cada semana competirán cuatro establecimientos de la misma zona y especialidad culinaria con el objetivo de ganar 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región.

Los propios participantes se evaluarán entre sí, puntuando de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio. Además, todos prepararán y evaluarán un plato común representativo de la gastronomía local, lo que permitirá comparar directamente sus habilidades culinarias y determinar cuál destaca por encima del resto.

Al final de cada entrega, se revelará también la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final, convirtiéndose en el factor decisivo del concurso.

Pero, además, esta tercera temporada incorpora una novedad explosiva: el tenedor rojo y amarillo, que podrá restar puntos a los restauradores si no cumplen con alguna de las normas del programa (faltas de educación, mala praxis, mal comportamiento, actitud…). El único que podrá utilizarlo será Alberto Chicote, por lo que en esta nueva edición no sólo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles 1 punto si muestra el tenedor amarillo o 2 puntos si muestra el rojo.

'Batalla de restaurantes' puede verse cada martes en La Sexta (22.45 horas) y en la plataforma Stresplayer.