El libro que ha hecho llorar a Alberto Chicote: «Me emocionó hasta el punto de que se me cayesen las lágrimas» Se trata de una obra que relata la fascinante historia de cómo Nelson Mandela consiguió unir a un país roto por el odio racial a través del deporte

Sara Bonillo Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 01:06 Comenta Compartir

En la cocina de Alberto Chicote siempre hay espacio para la lectura. El chef español ha confesado en más de una ocasión que su afición por los thrillers, los ensayos y las novelas de misterio es fuerte. Una de sus últimas obsesiones viene de la mano del escritor británico John Carlin con un título que le ha mantenido enganchado: «Me emocionó hasta el punto de que se me cayesen las lágrimas llorando», confesaba durante una entrevista en La Sexta.

Se trata de 'El factor humano', un libro que relata la fascinante historia de cómo Nelson Mandela consiguió unir a un país roto por el odio racial a través del deporte. Concretamente, la obra nos teletransporta hasta la Sudáfrica de 1995, fecha en la que se celebraba en Mundial de Rugby apenas un año después de poner fin al apartheid.

Nelson Mandela, recién salido de 27 años de prisión, entendió que aquel campeonato podía ser la clave para reconciliar a blancos y negros. Lo que vino después fue casi un milagro. Una victoria en el último minuto que hizo llorar al mundo entero y que Hollywood llevaría después al cine en 'Invictus', dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon.

Después de leerlo, Chicote ha confesado sentirse «emocionado» por esta historia que nos recuerda de qué estamos hechos. El libro puede adquirirse en cualquier librería. centro comercial o página web, y tiene un precio que oscila entre los 10 y los 20 euros, dependiendo del establecimiento en el que se compre.