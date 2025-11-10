Miss Universo 2025: cuándo se celebra y cómo verlo en vivo por televisión Cerca de 130 mujeres de todo el mundo se han dado cita en Tailandia para competir por la corona de Miss Universo 2025

Algunas de las candidatas a Miss Universo 2025.

Andoni Torres Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:10 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

Cerca de 130 mujeres de todo el mundo se han dado cita en Tailandia para competir este mes de noviembre por la corona de Miss Universo 2025. La gala de la final que coronará a la sucesora de la danesa Victoria Kjaer (Miss Universo 2024) se celebrará el próximo viernes 21 de noviembre en el país asiático (20 de noviembre en latinoamérica).

La ganadora comenzará inmediatamente sus obligaciones como Miss Universo, convirtiéndose en la imagen principal de la marca y fijará su residencia en la ciudad de Nueva York el tiempo que dure su reinado.

La nueva Miss Universo tendrá además un papel activo en causas benéficas y proyectos internacionales, consolidando su rol como líder global.

La ganadora no solo se lleva la corona valorada en más de cinco millones de dólares, sino también un premio en efectivo de 250.000 dólares y un salario mensual de 50.000 dólares durante su reinado como embajadora de la organización (datos de 2024).

Día y hora de la gala de Miss Universo

La gala final de Miss Universo se celebrará, el viernes 21 de noviembre a las 7:00 horas en Tailandia (horario por confirmar). De confirmarse este horario, la gala se vería:

-En España, a partir de la 01.00 horas de la madrugada del jueves 20 al viernes 21.

-En México, a partir de las 18.00 horas del jueves 20.

-En Venezuela, a partir de las 20.00 horas del jueves 20.

-En Colombia, a partir de las 19.00 horas del jueves 20.

-En Brasil, a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Argentina: a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Chile: a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Perú: a partir de las 19.00 horas del jueves 20.

-En Los Ángeles (USA), a partir de las 16.00 horas del jueves 20.

Cómo ver la gala en vivo

Cada año, alrededor de 500 millones de personas en todo el mundo ven el certamen en directo. La gala del Miss Universo 2025 será transmitida en vivo a través del canal YouTube de la organización Miss Universo. El evento también será transmitido por la señal por cable de Telemundo Internacional.

Temas

Moda

Tailandia