'Batalla de restaurantes' de Alberto Chicote visita hoy una de las ciudades más bonitas y monumentales de España Nueva entrega del programa en La Sexta (martes, a las 22.45 horas y en la plataforma Atresplayer)

Andoni Torres Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 17:30 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

Nueva entrega del programa 'Batalla de restaurantes' en La Sexta. El chef Alberto Chicote visita en esta temporada diez ciudades españolas en busca del mejor cocido montañés de Cantabria, el mejor tostón de Salamanca, la mejor merluza de Donosti, la mejor empanada de Pontevedra, la mejor paella de Valencia, las mejores tapas de Sevilla, las mejores habas con jamón de Granada, el mejor morteruelo de Cuenca, los mejores callos de Madrid y el mejor suquet de pescado de Tarragona.

En la entrega de este martes, 'Batalla de restaurantes' se traslada a Granada, una de las ciudades más bellas y monumentakes de España, donde Alberto Chicote trata de encontrar el restaurante que mejor ejecute uno de los platos más representativos de la zona, heredero directo de la tradición agrícola de Al-Ándalus y del sabor ibérico más reconocible de la región: las habitas con jamón.

Cuatro restaurantes granadinos acuden al desafío. Chicote visitará Al-Zahara, el restaurante de José Manuel Lara; Irreverente, la propuesta de Sergio Chaves; Bos Taurus, el establecimiento de Aitor Pozuelo; y Pureza 90, el local de José Padilla, que presume de unas vistas privilegiadas a la catedral.

'Batalla de restaurantes' propone un recorrido por distintos lugares de España a través de su gastronomía. Cada semana competirán cuatro establecimientos de la misma zona y especialidad culinaria con el objetivo de ganar 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región.

Los propios participantes se evaluarán entre sí, puntuando de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio. Además, todos prepararán y evaluarán un plato común representativo de la gastronomía local, lo que permitirá comparar directamente sus habilidades culinarias y determinar cuál destaca por encima del resto.

Al final de cada entrega, se revelará también la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final, convirtiéndose en el factor decisivo del concurso.

Esta tercera temporada de 'Batalla de restaurantes' incorpora una novedad explosiva: el tenedor rojo y amarillo, que podrá restar puntos a los restauradores si no cumplen con alguna de las normas del programa (faltas de educación, mala praxis, mal comportamiento, actitud…). El único que podrá utilizarlo será Alberto Chicote, por lo que en esta nueva edición no sólo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles 1 punto si muestra el tenedor amarillo o 2 puntos si muestra el rojo.

'Batalla de restaurantes' puede verse cada martes en La Sexta (22.45 horas) y en la plataforma Atresplayer.