TVE envía a seis parejas de famosos al fin del mundo La cadena pública adapta un formato de éxito en la BBC

Andoni Torres Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:01

Un nuevo programa de celebrities llega a la televisión en abierto. RTVE estrena el próximo 12 de noviembre, después de 'La Revuelta', su nueva gran apuesta de entretenimiento en la que seis famosas parejas realizan un viaje inigualable a través de distintas culturas de América Latina en 'Hasta el fin del mundo'. Una experiencia transformadora para todos sus participantes presentada por Paula Vázquez.

'Hasta el fin del mundo' es la versión española de 'Race across the world, formato de éxito en la BBC, adaptado por otras televisiones públicas y privadas.

'Hasta el fin del mundo' recorre ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), más de 15.000 kilómetros en total y una media de 1.500 kilómetros en cada etapa. Los participantes han pasado por distintos ecosistemas: las selvas y volcanes de Costa Rica; el eje cafetero colombiano; los humedales de la región del Litoral en Corrientes y la Patagonia, en Argentina; o Tierra del Fuego. Además, han conocido las distintas culturas prehispánicas: incas, quechuas, aimaras, aimachas, Guna Yala o paracas.

Los participantes han viajado sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como móviles o GPS, y con una pequeña cantidad de dinero, 1.300 euros, el equivalente al importe del billete de avión desde Costa Rica a Ushuaia. En cada episodio, las parejas llegan a un checkpoint y firman en un libro de viajes que registra su orden de llegada. Esto determina el orden de salida y la elección de ruta en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Los concursantes deciden qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. En caso de quedarse sin fondos, han tenido la opción de trabajar para ganar algo de dinero extra.

Las seis parejas

Las parejas están formadas por la actriz y humorista Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; la modelo, presentadora y colaboradora de televisión Alba Carrillo y la abogada, expolítica y colaboradora de televisión Cristina Cifuentes; la actriz, cantante, escritora e influencer Jedet y la creadora de contenido y actriz Andrea Compton; la colaboradora y presentadora de televisión Rocío Carrasco y la cantante y artista Anabel Dueñas; la cantante y actriz NIA y el cantante y bailarín J Kbello; y el artista multidisciplinar, empresario e instructor de paracaidismo Aldo Comas y el actor, modelo e influencer José Lamuño.

A la emisión en La 1 se sumará la experiencia ampliada en RTVE Play, que lanzará una portada especial dedicada al programa, donde disfrutar de todas sus entregas, los mejores momentos, contenido extra y que permitirá conocer mejor a las seis parejas de concursantes.

Primera etapa

La primera etapa, de Costa Rica a Panamá City, consta de 1.048 kilómetros. Los concursantes se encuentran con paisajes muy diversos, desde los volcanes y selvas de Costa Rica, hasta la megalópolis de Ciudad de Panamá. Duermen en cabañas construidas en los árboles y en el cráter de un volcán en el Valle de Antón, y colocan cámaras de fotos en parques nacionales para monitorizar animales salvajes. Los espectadores verán a las seis parejas cocinar comida caribeña o colaborar en la limpieza de ecosistemas como los manglares, entre otras actividades.