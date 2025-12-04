Paramount Network se despide de la TDT: cómo verlo como canal gratuito en internet A partir del 31 de diciembre, la cadena de cine y series desaparece de la televisión en abierto

Paramount Network se suma a la lista de canales que desaparecen de la televisión en abierto TDT. Primero lo hizo Disney Channel, a principios de este año, luego GOLTV, que bajaba la persiana el pasado mes de junio, y ahora es el turno de la mítica cadena de cine y series, tras 14 años de emisión.

Todo apunta a que los motivos de su salida están relacionados con su plan de reconstrucción dentro de Paramount SkyDance Corporation. La compañía busca reducir sus costes en 500 millones de dólares, lo que conlleva no solo el fin de su emisión en España, sino el cierre de otros canales que emitían en otros países.

¿Dónde ver Paramount Network en España de manera gratuita?

Ahora, muchos usuarios se preguntan si habrá algún modo de seguir viendo este canal de películas y series. Hay buenas noticias: se podrá seguir disfrutando de Paramount Network de manera gratuita, a través de Pluto TV.

Esta plataforma de streaming ofrece una programación similar a la televisión tradicional, dado que los usuarios pueden acceder a los contenidos de manera gratuita, pero a cambio de experimentar pausas publicitarias.

Los usuarios pueden encontrar Pluto TV en internet mediante su página web, o bien descargar su aplicación en cualquier dispositivo conectado a internet, como el teléfono móvil, la tableta o la SmartTV.