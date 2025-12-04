Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
Logo Patrocinio
Yellowstone. Emerson Miller/Paramount Network

Paramount Network se despide de la TDT: cómo verlo como canal gratuito en internet

A partir del 31 de diciembre, la cadena de cine y series desaparece de la televisión en abierto

Mar Georga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:11

Comenta

Paramount Network se suma a la lista de canales que desaparecen de la televisión en abierto TDT. Primero lo hizo Disney Channel, a principios de este año, luego GOLTV, que bajaba la persiana el pasado mes de junio, y ahora es el turno de la mítica cadena de cine y series, tras 14 años de emisión.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Todo apunta a que los motivos de su salida están relacionados con su plan de reconstrucción dentro de Paramount SkyDance Corporation. La compañía busca reducir sus costes en 500 millones de dólares, lo que conlleva no solo el fin de su emisión en España, sino el cierre de otros canales que emitían en otros países.

¿Dónde ver Paramount Network en España de manera gratuita?

Ahora, muchos usuarios se preguntan si habrá algún modo de seguir viendo este canal de películas y series. Hay buenas noticias: se podrá seguir disfrutando de Paramount Network de manera gratuita, a través de Pluto TV.

Noticias relacionadas

El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI

El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI

De qué va 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras' con Adriana Ugarte que llega a Antena 3

De qué va 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras' con Adriana Ugarte que llega a Antena 3

Llega la temporada final de 'Stranger Things'

Llega la temporada final de 'Stranger Things'

Esta plataforma de streaming ofrece una programación similar a la televisión tradicional, dado que los usuarios pueden acceder a los contenidos de manera gratuita, pero a cambio de experimentar pausas publicitarias.

Los usuarios pueden encontrar Pluto TV en internet mediante su página web, o bien descargar su aplicación en cualquier dispositivo conectado a internet, como el teléfono móvil, la tableta o la SmartTV.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paramount Network se despide de la TDT: cómo verlo como canal gratuito en internet

Paramount Network se despide de la TDT: cómo verlo como canal gratuito en internet