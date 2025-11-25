Temporada final de 'Stranger Things': sinopsis, fecha y horario de estreno en España, Estados Unidos y Latinoamérica Los últimos ocho capítulos se dividirán en tres partes

El estreno del final de 'Stranger Things' ya está aquí. Su quinta y última temporada llegará a España en la madrugada del miércoles al jueves 27 de noviembre pero no al completo, ya que Netflix ha decidido dividirla en tres partes. La primera estará compuesta por cuatro capítulos, la segunda por tres (26 de diciembre) mientras que el último episodio llegará el día de Año Nuevo.

Por lo tanto, los 4 primeros capítulos estarán disponibles en la plataforma desde este jueves a las 2:00 de la mañana en España.

Este es el calendario y fechas de estreno de la temporada 5:

Parte 1: Jueves 27 de noviembre

Capítulo 1: Al rescate (duración: 1 hora y 8 minutos). Dirección y guion: Hermanos Duffer (creadores de la serie).

Capítulo 2: La desaparición de... (54 minutos). Dirección y guion: Hermanos Duffer.

Capítulo tres: La trampa de Turnbow (1 hora y 6 minutos). Dirección: Frank Darabont. Guion: Caitlin Schneiderhan.

Capítulo cuatro: Hechicero (1 hora y 23 minutos). Dirección: Hermanos Duffer. Guion: Paul Dichter.

Parte 2: 26 de diciembre a las 2:00 de la mañana

Capítulo cinco: Plan de choque. Dirección: Frank Darabont. Guion: Curtis Gwinn.

Capítulo seis: Fuga de Camazotz. Dirección: Shawn Levy. Guion: Kate Trefry

Capítulo siete: El puente. Dirección Hermanos Duffer y Shawn Levy. Guion: Hermanos Duffer.

Parte 3. Episodio final el 1 de enero de 2026 a las 2:00 de la mañana

Capítulo ocho: El Mundo del derecho. Dirección y guion: Hermanos Duffer.

Horario de estreno en América

El miércoles 26 de noviembre:

Estados Unidos: 5:00 PM (PST) / 8:00 PM (EST).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 PM

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 PM

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 PM

De qué va la quinta temporada

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y los protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.