Álex Márquez, en una rueda de prensa. Europa Press

Álex Márquez y el momento en el que estuvo a punto de abandonar MotoGP: «Lo había hablado con mis padres y Marc, yo me iba a casa»

El piloto visita 'El Hormiguero' para repasar los detalles de la mejor temporada de su carrera

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

'El Hormiguero' regresa una semana más a la parrilla televisiva con el objetivo de liderar la batalla por las audiencias dentro del access prime time que mantiene con otros programas de sus franja horaria como 'La Revuelta' de David Broncano.

Para lograr este objetivo, el espacio de Antena 3 recibe la visita de un deportista de élite que ha realizado la mejor temporada de su carrera. Este piloto ha conseguido tres victorias y más de una decena de podios en este curso 2025.

Natural de Cervera (Lleida), Álex Márquez (29 años) es un piloto de motociclismo que compite en la máxima categoría de MotoGP. Campeón de Moto3 y Moto2, ha conseguido tres victorias y nueve podios en los seis años que lleva en la categoría reina del motociclismo.

Para llegar a este punto álgido de su carrera, el pequeño de los Márquez ha tenido que pasar momentos de mucha dificultad. El piloto oficial de Gresini creyó realmente que, en cierto punto, se aventura en la categoría reina del motociclismo había llegado a su fin.

«Con Honda estuve tres años. Era 2022 y estábamos en Alemania a mitad de temporada y no tenía equipo para 2023. Me quedaba sin sitio en MotoGP», explicó en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol.

Además, la inquietud se acrecentó según se iba quedando sin posibles asientos. «Cuando lo haces bien, te tocan a la puerta. Cuando no vas bien te toca ir a otra puerta», apuntó. Ante el contexto que le rodeaba, el de Cervera necesitó tiempo de reflexión y conversaciones con su circulo cercano, hasta que llegó el momento en el que todo cambió.

«De golpe se abrió la puerta de Gresini, que es donde estoy ahora. Me daba igual el salario y las condiciones, me daba igual todo, solo quería esa moto», relató. Una apuesta deportiva que le ha cambiado la vida. «Gracias a eso estoy donde estoy. Si no lo había hablado con mis padres y con Marc, me iba a casa».

El subcampeón del mundo visita el programa presentado por Pablo Motos para repasar este año inolvidable en el que tanto él como Marc han conseguido un hito nunca antes visto, dos hermanos consiguiendo el primer y segundo puesto del mundial de MotoGP.

