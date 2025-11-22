En 5 días se estrena el final de la serie más exitosa de Netflix de todos los tiempos: la batalla está a punto de empezar Los cuatro primeros episodios estarán disponibles el 27 de noviembre a las 02.00 horas

La última temporada de la serie de ciencia ficción más exitosa de Netflix se estrenará en la plataforma el 27 de noviembre y se lanzará en tres partes. En 2016 llegaba a la gran N la producción que se convertiría en uno de los mayores éxitos de la era del streaming: 'Stranger Things'. Ahora, casi una década después, la ficción creada por Matt y Ross Duffer presenta su quinta y decisiva entrega.

Argumento de la quinta temporada de 'Stranger things':

Otoño de 1987. La ciudad de Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas de 'Stranger Things' comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida.

La batalla final está a punto de empezar y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.

En la temporada final de 'Stranger Things', la actriz Linda Hamilton es la estrella invitada en la serie. La legendaria Sarah Connor de la saga 'Terminator' es ahora la doctora Kay, una misteriosa agente del Gobierno de Estados Unidos que controla la cuarentena de la ciudad de Hawkins.

La esperada quinta entrega de 'Stranger Things' se estrenará en Netflix en tres fechas: el volumen 1, con cuatro episodios, el 27 de noviembre; el volumen 2, con tres episodios, la noche de Navidad; y el episodio final, en Nochevieja. Cada volumen estará disponible a las 02:00 (hora peninsular española).

26 de noviembre de 2025: Volumen 1

Episodio 1: «The Crawl». Duración: 1 hora y 8 minutos

Episodio 2: «The Vanishing of …». Duración: 54 minutos

Episodio 3: «The Turnbow Trap». Duración: 1 hora y 6 minutos

Episodio 4: «Sorcerer». Duración: 1 hora y 23 minutos

25 de diciembre de 2025: Volumen 2

Episodio 5: «Shock Jock»

Episodio 6: «Escape From Camazotz»

Episodio 7: «The Bridge»

31 de diciembre de 2025: El final

Episodio 8: «The Rightside Up»

El reparto de 'Stranger Things' incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Doctora Kay).