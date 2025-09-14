'Dragon Ball' vuelve a la televisión de manera gratuita, sin censura y en castellano Vuelta a los orígenes: la serie original de 'Dragon Ball' se estrena de nuevo en televisión

Mar Georga Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:12 Comenta Compartir

La serie original de 'Dragon Ball' vuelve a la televisión española gracias a Pluto TV. Esta plataforma de streaming ofrece una programación similar a la televisión tradicional, dado que los usuarios pueden acceder a los contenidos de manera gratuita, pero a cambio de experimentar pausas publicitarias.

La emisión del anime de Toei Animation se inició el pasado 1 de septiembre y continuará hasta abarcar todos los arcos. Se trata de la oportunidad perfecta para revivir los orígenes -o engancharse por primera vez- de este clásico. Por su parte, Pluto TV sigue reforzando su apuesta por el anime, ofreciendo también un canal dedicado a 'One Piece'.

De este modo, la plataforma de televisión digital emitirá los 82 primeros episodios de la obra de Akira Toriyama, para el deleite de los seguidores. Ahora, cualquier usuario podrá disfrutar de las primeras aventuras de Goku en su juventud de manera gratuita, en castellano y sin censura.