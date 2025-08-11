El mural de 'Dragon Ball' más grande de Europa está en un instituto español Reproduce algunas de las escenas de la serie, como el primer combate entre Goku y Vegeta en 'Dragon Ball Z'

Mar Georga Lunes, 11 de agosto 2025, 01:17

Denis Due es el artista grafitero responsable de crear el mayor mural de 'Dragon Ball' de todo el continente. Con 40 metros de tamaño, esta obra de arte ilustra a algunos de los principales personajes de la adaptación de Akira Toriyama: Goku, Gohan, Freezer y Vegeta. Está situado en Carmona (Sevilla), y ya ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose incluso en un lugar de visita turística para muchos seguidores de la obra y creadores de contenido.

Due ha explicado en una entrevista que todo comenzó con el dibujo de Freezer, y que poco a poco fue extendiendo su pintura hasta lograr esos 40 metros de puro 'Dragon Ball'. «Esta idea surgió porque realmente soy un enamorado de 'Dragon Ball'. Me duermo todas las noches viendo la serie. Tengo tatuajes de 'Dragon Ball' y es un poco poder revivir mi infancia», afirmaba el grafitero.

Asimismo, que este mural esté situado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo no es casualidad. Y es que este fue el sitio donde él estudió y comenzó a desarrollar sus habilidades creativas. Este mural ha conseguido ganar una gran popularidad gracias a su ambicioso tamaño, fruto del tiempo y esfuerzo del apasionado de la obra del mangaka.