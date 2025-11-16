El cine de Valencia de los culturetas cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI

¿Quién se atreve en pleno siglo XXI a comprar un cine? Guillem Beltrán López y Leví Navarro. ¿Son románticos o kamikaces? «Románticos», coinciden ambos. ... Con el auge de las plataformas de streaming y las alternativas de ocio tendiendo a infinito, ¿actúan contra corriente?«Vamos por un cauce diferente», matiza Navarro, quien se ha embarcado en la gestión de «un referente cultural de Valencia por su apuesta por el cine independiente, de autor y en versión original».

Guillem y Leví estrenan proyecto:están al frente de los cines Babel. Quien haya visitado recientemente las salas de la calle Sancho Tello de Valencia habrá observado cambios: mejora de la pantalla e insonorización, web renovada, imagen gráfica con otra tipografía, diferente mobiliario en el restaurante....

La transformación del edificio es notable. Se aprecia a simple vista, como la librería integrada en el restaurante donde el espectador puede comprar 'Las recetas de las películas del Studio Ghibli' hasta 'El vendedor de naranjas' de Fernando Fernán Gómez o 'Historia del cine' de Román Gubern. La mejora se observa también en pequeños detalles, que van desde una renovada tarjeta de fidelización (ya no es el cartón anaranjado sino que ahora es blanco y azul) hasta la carta del menú con bocadillos 'Premis Goya' o 'Festival de Cannes' y entrantes bajo el epígrafe 'ràpid, que comença la pel.lícula.

¿A qué obedece esta metamofosis? A un cambio de socios. Hasta hace unos meses Guillem y Leví, que han hecho una apuesta de futuro tanto profesional como vital, no estaban detrás de la sala. Ahora son dos de los tres cerebros que no sólo están actualizando el negocio sino que preparan los Babel para resistir el siglo XXI. El tercer socio es Antonio Such y no es nuevo, al contrario, es el fundador de los multicines, que se inauguraron en febrero de 1996, que se mantiene en el cargo.

Librería, restaurante y carteles de las películas en los cines Babel. iván arlandis

En 2019, Such empezó a barruntar una posible salida del negocio. «Uno de mis socios estaba en Barcelona y el otro era muy mayor; para mí seguir adelante se hacía difícil», explica. Llegó la pandemia de covid y se intensificó la actividad en Asociación Valenciana de Empresarios de Cine para poder salvar las salas de exhibición de la crisis derivada de la emergencia sanitaria. Fue entonces cuando se fortaleció la relación con Leví Navarro, CEOde Exhicine (empresa que gestiona numerosas terrazas de verano en la Comunitat). Such no estaba por la labor de deshacerse del negocio de cualquier forma, es decir, no pasaba por su cabeza venderlo a multinacional pese a que fue seriamente tentado. Leví mostró interés en los Babel y le comentó su plan a Guillem:«Quedé con él a comer en el mercado de Rojas Clemente y cuando ya nos estábamos despidiendo le dije: 'Oye, qué te parece si...». Guillem dijo sí, aunque el cierre de la operación se alargó un tiempo hasta que en septiembre de 2024 pasaron a ser los nuevos socios de Antonio Such.

A principio el cambio de manos no fue visible, pero el pasado verano empezó la reforma en el espacio y la transformación. «Quiero dejar claro que no hemos despedido a nadie. Las jubilaciones, eso sí, se han sustituido por nuevos trabajadores. Sólo un empleado de la anterior etapa decidió no seguir», afirma Guillem, que también gestiona el cine de Llíria.

El diseñador valenciano Lebrel firma el mobiliario; la imagen gráfica corresponde a Vicent y Pau Orts; el ilustrador Antonio Ladrillo está detrás de la figura humana estampada en posavasos y critalera; la librería Bangarang suministra el catálogo y en la cocina domina «el producto de proximidad», apuntan los socios, que cuentan con una plantilla de 12 personas.

«Los Babel han sido mi cine de referencia, desde los 10 años que vi 'Kiricú y la bruja' hasta mis años de la facultad», apunta Guillem, quien bromea con que nunca ha completado la tarjeta de fidelización. ¿Quién lo consigue?O dicho de otra forma: ¿cómo es el perfil de los Babel?Such, que mantiene a Verónica López como su mano derecha, es tajante: «Una profesora de instituto de mediana edad». El público femenino es mayoritario en las salas.

El objetivo inmediato es ensanchar el target y aumentar el número de espectadores, que ahora rondan entre los 8.000 y los 12.000. ¿Cómo? Antonio, Leví y Guillem tienen diseñada una hoja de ruta que pasa por convertir los Babel en un centro cultural sin traicionar la esencia, que radica en proyectar «películas que son garantía de calidad».

¿En qué consiste esa hoja de ruta? En dar más protagonismo al restaurante, abarcar otras disciplinas (música y artes escénicas) y ampliar la programación del cine. «Ya estamos poniendo en cartel películas para público familiar e infantil», avanza Leví.

«Haremos sesiones matinales los fines de semana, que vayan acompañadas de vermú o comida en el restaurante», añade Guillem, quien avanza que el cine acogerá la clausura del Festival Volúmens. «¿Y si en el cine suceden otras cosas que no son meramente cine? ¿Y si hay piezas sonoras? ¿Y si hay piezas visuales sonorizadas por artistas en directo?¿O un concierto que ocurre en múltiples salas y el espectador puede entrar a una, escuchar 10 minutos, salirse e ir a otra? Exploraremos una programación más experimental», explica Guillem, quien tiene en mente organizar un mercadillo de carteles de cine para los viernes por la tarde.

Such pone el énfasis en los preestrenos, «queremos que vayan a más porque son muy agradecidos por el público». El coloquio entre el espectador y el director o los actores de la película tienen tirón. Habrá más e incluso en otro formato. Por ejemplo, el próximo 25 de noviembre David Trueba, que tiene en cartel 'Siempre es invierno' (la adaptación de su novela 'Blitz'), acudirá a la cafetería donde mantendrá una conversación con el público y firmará ejemplares de su última obra literaria, 'Mi 69'.

Con esta metamorfosis y la impresionante batería de propuestas, Babel, que desde que encendió el proyector ha programado más de 3.500 películas, pretende ahuyentar el 'the end' tan habitual en este sector y, de paso, garantizarse un presente sostenible en este siglo XXI si cuentan con el imprescindible aval de los valencianos. Estos serán invitados en breve a una gran fiesta: los 30 años de los multicines, La celebración «por todo lo alto», detalla Such, será en febrero de 2026.