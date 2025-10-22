El famoso canal que abandona la TDT después de 14 años Este año también han dejado a televisión en abierto otros como Disney Channel o GOLTV

El contenido de entretenimiento gratuito es cada vez más difícil de encontrar. Por ejemplo, el cine. Las plataformas de streaming lo han cambiado todo. En Netflix, Prime Video, Max, Dinsey+ o Filmin encontramos películas para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Sin embargo, a cambio hay que pagar una cuota mensual de entre 15 y 20 euros por servicio. También sucede con el fútbol. Ahora únicamente hay un partido de toda la jornada de LaLiga que se emite en abierto. Antes lo emitía GOLTV, pero desde que bajó la persiana el pasado mes de junio, ahora sólo se puede ver mediante DAZN. Este canal deportivo no es el único que ha abandonado la TDT. A principios de 2025 lo hizo Disney Channel. El próximo en hacerlo será Paramount Network, según ha adelantado El Español.

Llegó a España en marzo de 2025. Desde entonces emitía principalmente cine y series. Casi todo procedente de Estados Unidos. También crearon sus propios proyectos españoles para la Televisión Digital Terrestre, como 'Atrapa a un ladrón' o la quinta temporada de 'Alaska y Mario'. Sin embargo, cesará sus emisiones el próximo 31 de diciembre.

La noticia de la cancelación de Paramount Network coincide con la nueva convocatoria del Gobierno de un concurso para poder optar a una plaza como canal abierto en la Televisión Digital Terrestre en nuestro país, que tiene como plazo hasta el 20 de noviembre.

Los motivos que han llevado a Paramount Network a dejar la TDT están relacionados principalmente con plan de reconstrucción dentro de Paramount SkyDance Corporation, que busca reducir hasta 500 millones de dólares en costes, no solo con el fin de su emisión en España, sino con el cierre de otros de sus canales que emitían en otros países.

Por el momento se desconoce si el canal podrá verse desde los operadores de pago. Sin embargo, si nos basamos en el plan marcado por su corporación, todo apunta a que tampoco estará disponible. Squirrel Media continúa siendo propietario de esa frecuencia en abierto, ya que en junio de este año extendió sus licencias de TDT hasta 2040 gracias a la aprobación del Consejo de Ministros. Por lo tanto, la compañía podrá replantear qué hacer con su licencia, pudiendo dar lugar a otro tipo de canal totalmente distinto o de corte similar.

Temas

Televisión