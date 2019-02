Pablo Motos destruye la tarjeta platino de 'El Hormiguero' de Santiago Segura Santiago Segura y Florentino Fernández, durante su vista a 'El Hormiguero'. / Antena 3 El cineasta acudió al programa de Pablo Motos junto al cómico Florentino Fernández LAS PROVINCIAS Martes, 19 febrero 2019, 14:17

La semana arrancaba en 'El Hormiguero' con dos invitados de lo más especiales. Dos de los rostros del humor nacional acudieron la noche del lunes al formato que conduce Pablo Motos para divertir a la audiencia y divertirse ellos mismos.

Santiago Segura y Florentino Fernández visitaron el programa de Antena 3 con el fin de presentar su último proyecto juntos: prestar su voz para el doblaje en español a los personajes principales de la película 'Holmes y Watson'. Nada más entrar y sentarse en la mesa de las entrevistas, el presentador les preguntó: «¿Os habéis portado bien?».

Santiago Segura, en su particular tono irónico, le respondió con otra demanda: «¿Me vas a quitar la tarjeta platino?» La tarjeta platino es uno de los privilegios que Motos entrega a aquellos invitados que han visitado el plató de 'El Hormiguero' en más de 15 ocasiones. Su posesión significa pertenecer a un 'exquisito' club que autoriza a pedir al programa lo que se desee. Los dos humoristas la tienen, junto a otros rostros como Dani Martín, Blanca Suárez o Arturo Valls.

«Nos da miedo que nos quites la platino, por nuestro comportamiento de la vez anterior», le confesó el cineasta a Motos y que había venido al programa «a portarme bien». Pero Pablo Motos aprovechó para recordarle que en su última visita estuvo «desagradable, maleducado y con falta de empatía» - «así soy yo, no sé que te extraña»- le interrumpió Segura.

Motos añadió: «Hay un límite que lo pasaste». En cuanto a Flo, el requenense le dijo: «El que estuvo desagradable fue Santiago. Tú, Flo estás más que perdonado».

En este momento, Flo intervino para posicionarse: «Sabiendo que estoy perdonando, me solidarizo con mi amigo Santi. No es una amenaza, pero si se la quitas a él es como si me la quitaras a mí». Segura, intento salvar la situación y le dijo a Motos que «hay que saber perdonar».

El presentador sabía que lo habían dicho de broma pero él «lo iba a hacer de verdad» y mostrando la tarjeta platino de Segura confesó: «en 13 años jamás pensé que haría esto», para cortarla por la mitad con la ayuda de unas tijeras. «Santiago, estás fuera del club platino», sentenció.

En 13 años de programa, jamás había pasado algo así: Pablo Motos destruye la tarjeta del Club Platino de @SSantiagosegura#SeguraYFloEHpic.twitter.com/n0EpN26joU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 18 de febrero de 2019

Tras destruir la tarjeta, el presentador dio paso a un vídeo en el que Santiago Segura comentaba qué le suponía pertenecer al club platino. En él, el cómico aseguraba que no le «había servido para nada» porque «pedí un par de cosas y me dijeron que no».

A pesar de que su reciente expulsión del club, Segura quiso alabar la tarea que el comunicador realiza por la cultura española, el cine y el teatro: «Toda persona que tiene algo que promocionar quiere venir a 'El Hormiguero», le comentó.

Estas palabras o, puede que un arrepentimiento por parte del presentador, llevaron a que tras una pausa publicitaria, Motos le ofreciera de nuevo a Segura ser miembro platino. No obstante, en vez de entregarle una tarjeta nueva, pegó con celo la que minutos antes había cortado. «Te perdono», le dijo Motos, con lo que el humorista ingresaba otra vez en el selecto club.

Ambos se fundieron en un abrazo y Segura, sin abandonar su particular tono jocoso, presumía ante esta hazaña por ser el único invitado del programa que ha entrado dos veces en el club.