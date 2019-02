Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' que se arruinó Pablo Motos y matías Vallés en 'El Hormiguero'. / Antena 3 «Pasé de tener bastante dinero a perderlo todo», ha confesado el showman valenciano RD Domingo, 3 febrero 2019, 17:30

Pablo Motos recibió el pasado jueves en 'El Hormiguero' a Matías Vallés, periodista y presentador del informativo nocturno de Antena 3. Vallés acudía al espacio de Antena 3 con motivo de la presentación de su último libro. El espacio discurría por los senderos habituales hasta que, en la sección de Trancas y Barrancas, Motos desvelaba un episodio de su vida privada: «Pasé de tener bastante dinero a perderlo todo».

Durante la entrevista a Matías Valles -una de las caras más conocidas de la televisión en España- Pablo Motos y su invitado fueron desgranando amplios aspectos de la actualidad política española: la crisis interna de podemos o la irrupción de Vox. También trataron temas de la actualidad internacional, como la figura de Putin o el fenómeno de las 'fake news'. Y asuntos personales, como la relación de competencia profesional que mantiene Vallés con su esposa, Ángeles Blanco, presentadora del informativo de Telecinco.

Pablo Motos cuenta como se arruinó.

Tras la entrevista, llegó el momento de Trancas y Barrancas y su comprometido cuestionario, con el que intentan poner en apuros a los invitados de 'El hormiguero'. Llegado un momento, preguntaron a Vallés si había invertido en bitcoins, la moneda virtual que llegó a alcanzar un valor de 17.000 euros. El invitado contestó que no había invertido, para desgracia propia, ya «los ha habido que se han forrado con ellos».

En ese momento, las hormigas se giraron hacia Pablo Motos para preguntarle: «Y tú Pablo, ¿has pillado bitcoins?». Sorprendentemente, con buen tono pero cierta seriedad, el presentador de Requena desgranó su historia: «Yo nunca jamás. Hace tiempo aprendí la lección con este tipo de asuntos. A mi me estalló la burbuja inmobiliaria».

Y ahí Pablo Motos entró en los detalles de su historia. «Yo hice una inversión con mis amigos, que estaban invirtiendo... y sólo les faltaba el puro». Yo les decía 'pero no invirtáis en Bolsa...'. No me hacían caso, y yo les veía con un coche nuevo...»

Presionado por la situación, Pablo Motos decidió imitarles. «Metí mi dinero en la Bolsa y me estalló la burbuja inmobiliaria en la cara». «Una mañana pasé de tener bastante dinero a perderlo todo en cuatro o cinco horas, lo cual me hizo pensar que es mejor trabajar en lo que sabes y no meterte en lo que no sabes», lamentó el presentador con cierto tono de amargura.