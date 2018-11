Santiago Segura hace llorar a Paz Vega en 'MasterChef Celebrity' Los tres concursantes que se jugaron el paso a semifinales en la prueba de eliminación, Paz Vega, Ona Carbonell y Santiago Segura. / RTVE El cineasta no fue capaz de reproducir un postre y pagó su frustración con la actriz LAS PROVINCIAS Lunes, 5 noviembre 2018, 14:44

La tensión se nota cada vez más en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 3'. La recta final está cerca y con ello aumenta la competitividad y exigencia, lo que hace que las chispas salten y los fogones se enciendan con mayor facilidad.

Así ocurrió en el programa de este domingo. Un primer reto en el que los concursantes debían elaborar platos para comensales con alergias o intolerancias alimenticias le otorgó a Antonia Dell'Atte la mejor valoración.

No obstante, el paso a semifinales no se decidía hasta el segundo desafío, la prueba de exteriores, la más internacional hasta el momento, ya que los aspirantes cocinaron mientras surcaban las aguas en las cocinas de un crucero. En ella, el equipo formado por Boris Izaguirre, Antonia Dell'Atte y Mario Vaquerizo fue el que recibió mayores alabanzas por parte del jurado y, por tanto, los tres nombres se convirtieron en los primeros semifinalistas de esta edición.

Ona Carbonell, Paz Vega y Santiago Segura, que se habían enfundado el delatal del equipo rojo, pasaron a la fase de eliminación. Tal y como advirtió uno de los miembros del jurado, Jordi Cruz, los concursantes que se jugaban el paso a las semifinales se enfrentaban a «una de las pruebas más complejas de la historia del programa». El reto constía en reproducir un postre del primer restaurante de postres del mundo, Espai Sucre, de Jordi Butrón y Xano Seguer.

En concreto, los tres famosos debían seguir 90 pasos para conseguir presentar el postre, cuyo eje central era una esfera de chocolate blanco. Y es en la preparación de la bola donde Santiago Segura metió la pata. A pesar de que se dejó la piel y luchó por su supervivencia en el programa, atemperó poco el chocolate y metió en el molde una capa demasiado fina, por lo que se rompía constantemente.

Al no ser capaz de realizar la esfera de la prueba de eliminación, el cineasta, consciente de su error, realizó una auto-valoración de su plato y del final que le esperaba: ser el eliminado de la noche.

Tras conocer su destino, su compañera Paz Vega hizo una observación sobre cuál habia sido el error de Segura. Y es aquí cuando el director estalló: «A un tío que está destruído, le dices, 'es que lo has hecho mal'»- a lo que añadió: «Estás a lo mío y a lo tuyo, ¿quién te ha preguntado tu opinión?».

Ante estas palabras la actriz, entre lágrimas, dijo que no se esperaba la reacción de su compañero. «Yo soy muy natural y digo las cosas como nacen. Me parece que ha sido una reacción fuera de lugar».

Minutos más tarde, Segura se arripintió de haber pagado su frustación con la actriz, le pidió perdón y le dió un beso. Ante esta situación, el concursante Mario Vaquerizo sentenció, desde el balcón en el que estaban los ya semifinalistas, que la reacción de Segura era porque se estaba «vengando de Paz porque lo ha hecho mejor».

Cuando el actor de 'Torrente' se despidió, Paz le dijo «lo de la película sigue en pie...», muestra de que el roce entre ambos había quedado en segundo plano. Después, al despedirse de la presentadora Eva González, Segura le dijo, con su característico tono irónico: «Estoy deprimido, estoy totalmente acabado. Me siento muy tonto. El programa nueve es la nada. Ya no es que no gane, es que no soy ni semifinalista, soy un desgraciado de MasterChef como el resto de los que se han ido».

En esta línea, el cineasta aseguró que no les dejaría a sus hijas ver el concurso: «Ahora mismo no quiero que lo descubran, me tienen en un pedestal y no pueden ver el programa».