Desvelado el secreto mejor guardado de 'MasterChef': el sustituto de Eva González Eva González. Samantha Vallejo Nágera adelanta las intenciones de la cadena pasa reemplazar a la presentadora LP Miércoles, 31 octubre 2018, 01:44

Hace apenas 15 días desde que se supo que Eva González no iba a seguir como presentadora de 'MasterChef Celebrity' (La 1 de TVE). El programa 'El Hormiguero' anunciaba que la modelo y presentadora dejaba el concurso para conducir la sexta edición de 'La Voz', ahora en Antena 3. La presentadora pondrá así fin a sus seis años al frente de 'MasterChef'. Sin embargo, su ausencia no se notará hasta la llegada de la séptima edición del programa, ya que la versión de famosos se encuentra en plena emisión y la infantil ya ha terminado su proceso de grabación.

Pocos días después, Eva explicaba en Las Provincias los motivos que la llevaron a tomar esta decisión: «Voy a presentar 'La Voz' y estoy superilusionada. Nerviosa también, por supuesto, porque es un formato muy grande. Vuelvo a la música, que es lo que yo hacía en Canal Sur. No ha sido fácil, no. Por un lado estaba 'MasterChef', que es un programa de superéxito y en el que estoy muy cómoda. Llevaba seis años ahí, quince ediciones... Era dejar un titán para meterme en otro. Tampoco lo ha sido en lo personal, por todos los compañeros, el equipo, y TVE, por cómo me han cuidado y respetado siempre. Pero por otro lado me hacía muchísima ilusión. Yo me recuerdo viendo 'La Voz' y diciendo: 'Qué pedazo de programa para un presentador. Qué suerte tiene Jesús (Vázquez) de poder presentar eso'. Y ahora se cumple un sueño».

Desde entonces mucho se ha especulado sobré quién será el sustituto de Eva González en 'Masterchef'. Ha sido Samantha Vallejo Nágera -según informa huffingtonpost.es- quien ha dado luz al secreto: «Eva ha estado de baja maternal este año, el formato internacional no tiene presentador en ningún país. Eva ha estado aquí y no la podemos sustituir por nadie. Creo que lo mejor es que sigamos Pepe, Jordi y yo juntos como en todos los formatos del mundo y a por todas», ha explicado Samantha durante un evento en Madrid.

Todo apunta pues a que la cadena no sustituirá a Eva González.