Paz Vega, una estrella de Hollywood en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 3' La sevillana ganó un Goya a mejor actriz revelación con 'Lucía y el sexo', y ha aparecido en producciones estadounidenses como 'The Spirit' LAS PROVINCIAS Miércoles, 31 octubre 2018, 22:27

Paz Vega saltó a la fama con su papel de Laura en 'Siete Vidas'. Desde entonces, la actriz es un referente en el mundo audiovisual. Ahora se embarca a la aventura culinaria de 'MasterChef Celebrity 3' y asegura que a sus tres hijos «les ha encantado la idea».

La sevillana de 42 años debutó en el cine con la aclamada 'Lucía y el sexo' en 2001 y el papel le valió un Goya a la mejor actriz revelación. Paz consiguió otra nominación a los premios con 'Solo mía'. Un año más tarde Pedro Almodóvar la fichó para 'Hable con ella' y ese mismo año protagonizó 'El otro lado de la cama', la película más taquillera de 2002.

La actriz dio el salto a Hollywood en 2007 con 'The Spirit', junto a Eva Mendes y Scarlett Johansson, y a partir de ahí, ha aparecido en producciones estadounidenses como 'The OA' o 'No way out'. La sevillana confiesa que sus hijos están ilusionados con su participación en el concurso de cocina. «Es una oportunidad preciosa que mis niños me vean cocinando, aprendiendo, y yo luego pueda poner en práctica en casa todo eso en casa», explica en su vídeo de presentación.

De momento, a la actriz no le ha ido mal en las cocinas de 'MasterChef'. En el primer programa, Antonia Dell'Atte la salvó de la prueba de eliminación y en el segundo subió directamente a la galería de los salvados por ganar la prueba grupal, en la que además se la destacó como la mejor de su equipo.

Todos los concursantes de 'MasterChef Celebrity 3'

Santiago Segura. Él mismo se define como 'psicópatamente competitivo'. El actor, conocido por encarnar al policía 'Torrente' en la gran pantalla, está dispuesto a hacer lo que sea para ganar esta nueva edición del concurso culinario.

María Castro. La actriz de 36 años ve en 'MasterChef' una oportunidad de revivir sus días como gimnasta profesional. La gallega quiere «jugárselo todo cada semana» durante las difíciles pruebas a las que les somete el programa.

Boris Izaguirre.El venezolano es una de las estrellas del programa. Sus respuestas irreverentes a Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana divierten al espectador, y su continuo flirteo con Jaime Nava rebaja la tensión de las pruebas. Boris dice que con 'MasterChef' «se le ha abierto un mundo nuevo» y quiere hacer recetas venezolanas.

Antonia Dell'Atte. La modelo Antonia Dell'Atte no deja a ningún concursante indiferente. En el primer programa, Santiago Segura ya le apodó como la «mosca cojonera» por sus ganas de liderar los equipos.

Ona Carbonell. Con 28 años, Ona es toda una referencia en el mundo de la natación sincronizada. La catalana acumula entre sus logros 20 medallas mundiales y dos olímpicas. Ahora se enfrenta al reto culinario y asegura que lo más difícil para ella será «pasar de 8 o 10 horas en la piscina a 8 o 10 horas en la cocina».

Mario Vaquerizo. El cantante de las Nancys Rubias viene a 'MasterChef' a aprender a cocinar. Le avisaron de que en el programa «se volvería loco» y él contestó que «ya estaba loco». Vaquerizo quiere personificar al «cocinero amateur», y sus looks en la galería de delantares blancos ya son un recurrente en el concurso.

Dafne Fernández. A la dificultad del concurso hay que añadirle que la actriz Dafne Fernández entra en la competición embarazada de cinco meses. La madrileña de 33 años está dispuesta a darlo todo para ganar, «voy a ganar y voy a ir a parar», asegura.

Paula Prendes.La asturiana Paula Prendes se dio a conocer por su participación en 'Se lo que hicisteis'. La presentadora aseguraba tener «muy mala leche», y así lo mostró en algunos momentos del único programa en el que participó, ya que fue la primera eliminada.

Iván Massagué. Este actor catalán ha pisado escenarios de teatro, platós de televisión y rodajes, pero nunca se ha enfrentado a la cocina. De 'MasterChef' espera que «le traiga felicidad» y asegura saber «trabajar bajo presión».

Xuso Jones. El cantante murciano es conocido por las versiones de canciones que subía a sus redes sociales, pero fue el vídeo cantando un pedido en el McAuto lo que le hizo viralmente conocido. Ha sacado dos albúmes al mercado y ha participado en 'Tu cara me suena'. Quedó, además, segundo finalista a representante de Eurovisión en 2016.

Paz Vega. La actriz sevillana cambia los guiones y los focos por los fogones de 'MasterChef'. Paz Vega es una estrella del cine español e internacional, con un Goya a mejor actriz revelación por 'Lucía y el sexo'. Vega se embarca en el concurso y asegura que sus tres hijos están «ilusionados» con su participación porque son seguidores del programa.

Jaime Nava. El capitán de la Selección Española de Rugby se enfrenta a la cocina desde un nivel «cero pelotero». Al deportista le encanta comer, pero reconoce que a la hora de elaborar platos debería haber atendido a las recetas de su madre. Ahora su reto es aprender la más alta gastronomía de la mano de las pruebas del concurso, y lo hará junto a Boris Izaguirre, con el que ha entablado una cómica amistad.

Óscar Higares. Este extorero de 47 años es el cocinero de su casa. De pequeño ya quería ser chef, pero acabó en el mundo taurino. Es uno de los competidores más fuertes de la edición, y asegura que «trabajara muy duro para ganar».

Carmen Lomana. La madrileña de 70 años es una de las estrellas de esta nueva edición. Su cocina no ha sido valorada muy positivamente, en su vida normal tiene una cocinera personal, pero su actitud ha dejado grandes momentos televisivos.