Carmen Lomana, la concursante más delicada de 'MasterChef Celebrity 3' La madrileña de 70 años se desmayó en el último programa durante la prueba de eliminación LAS PROVINCIAS Miércoles, 31 octubre 2018, 22:24

En solo dos programas, Carmen Lomana se ha hecho la protagonista indiscutible de 'MasterChef Celebrity 3'. Ensaladas desestructuradas, diamantes en las cocinas y desmayos. La empresaria de 70 años no deja indiferente a nadie y ha causado grandes momentos televisivos.

«En mi casa cocina siempre Sandra», afirma Lomana, en su vídeo de presentación, refiriéndose a su cocinera personal. «Mi nivel de cocina es muy básico. Yo cocinar no sé cómo cocinaré, pero mandar y organizar sí», asegura la coleccionista.

De momento, la cocina no es uno de sus fuertes. Su ensalada desestructurada se le quedó atragantada a Boris Izaguirre y en las pruebas no ha recibido buenas valoraciones. En el primer programa, Jordi Cruz ya le dijo sin ni siquiera probar su plato que su actitud es de «desgana», y la madrileña le aseguró que no era así.

La relación con sus compañeros a veces no ha sido la mejor, especialmente con Antonia Dell'Atte. Junto a la italiana ya ha protagonizado alguna discusión. Sin embargo, la empresaria también ha dado lugar a momentos cómicos como cuando preguntó por confusión a una chef invitada si su madre era manca.