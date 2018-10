Las chispas entre Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte saltan en las cocinas de 'MasterChef Celebrity' Las dos concursantes de MasterChef Celebrity durante la prueba grupal en León / RTVE Las dos concursantes protagonizaron un enfrentamiento durante la ejecución de la prueba grupal, en la que pertenecían al mismo equipo LAS PROVINCIAS Lunes, 1 octubre 2018, 14:43

Los fogones de 'MasterChef Celebrity' han estado a punto de explotar. Y es que las cocinas de este 'reality' gastronómico están más calientes que nunca. La tensión entre Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte es más que evidente desde las primeras galas, pero ha sido este domingo cuando todas esas chispas han saltado y ninguna de las dos aspirante se esfuerza por esconderse tras las cámaras.

El enfrentamiento entre las dos aspirantes a ganar el concurso de cocina protagonizado por famosos tuvo lugar durante la prueba grupal, mientras cocinaban en el mismo equipo. El equipo trasladó sus cocinas hasta León, escenario escogido para la ejecución de este reto. Allí, frente a la catedral de la ciudad, tuvieron que seguir un menú diseñado por los chefs Yolanda León y Juanjo Pérez y servirlo a sesenta expertos catadores de productos de la tierra castellana.

Ambas defendían el delantal rojo, pero parecían contrincantes. «Me tienes harta, me tienes hasta las narices« o »eres una cursi, una hortera« son algunos de los comentarios que se intercambiaron mientras su equipo se jugaba pasar a la fase eliminación. Cuando se despejaron las cocinas, Antonia se justificó y dijo ante la mirada de las cámaras: »A una acción corresponde una reacción. Ella me ofendió«.

Pese a este roce, el equipo al que las dos pertenecían ganó la prueba y fue el actor Iván Massagué quien tuvo que colgar el delantal.