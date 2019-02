Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' que estuvo al borde de la muerte Pedro Menéndez El presentador ha revelado un incidente en el mar que casi le cuesta la vida LAS PROVINCIAS Valencia Domingo, 10 febrero 2019, 11:49

El presentador Pablo Motos sorprendió al público de su programa con una revelación sobre un altercado que puso en riesgo su vida en el pasado. Motos aprovechó la visita de Frank Cuesta para relatar una experiencia de la que pensó que no saldría para contarlo.

Fue durante el juego con las hormigas del programa, Trancas y Barrancas, cuando el conductor de 'El Hormiguero' confesó que fue en una ocasión en la playa, mientras disfrutaba de un rato de ocio con una moto de agua, tuvo un incidente que casi le cuesta la vida. Motos cuenta que al dejarle el vehículo acuático le dijeron expresamente que había que encenderla antes de sacarla del mar, «no vaya a ser que luego en el agua no la pudiera encender», indicó.

Pero cuando el presentador intentó arrancar la moto, se le escapó de las manos, ridiculizando a Motos delante de todo aquel que se encontraba en la playa. «La moto se mete mar adentro y yo, como un imbécil, me tiro y me pongo a nadar detrás», relataba el conductor televisivo, que explicaba que en todo momento intentó mantener la calma y aparentar normalidad para «no quedar como un gilipollas». Sin embargo, su intento no acabó del todo bien.

«Pillé una hipotermia, que al principio te da frío, pero lo jodido es que luego se te va al cerebro. No sabes dónde estás, no te funcionan las manos. Llegué de milagro a mi casa», confesaba Motos, asegurando que fue un momento realmente crítico para él.