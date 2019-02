El regalo de 5.000 euros de Sergio Ramos a Pablo Motos El Hormiguero Se trata de una escultura en forma de hormiga realizada por el escultor LAS PROVINCIAS Viernes, 8 febrero 2019, 19:06

'El Hormiguero' es uno de los programas más seguidos por la audiencia española. Los comentario recurrentes del conductor, los diferentes colaboradores y sobretodo, los invitados, son algunas de las razones por las que la audiencia se ve arrastrada cada noche hasta Antena3.

La visita de Sergio Ramos y su esposa Pilar Rubio dejó una entrevista cargada de sorpresas. Allí la pareja anunció la fecha de su boda. Pero además, el futbolista le regaló a Pablo Motos una escultura en forma de hormiga. Una estatua que no está al alcance de todos los bolsillos.

«El coste de cada unidad es de 5.000 euros más las tasas y los costes de envío acordes con el destino de la pieza», explicó el creador de esta obra de arte, Ishiwüt, en declaraciones a El Español. Una pieza valiosa no solo por su precio, también porque únicamente existen 1.000 en todo el mundo. Durante el programa Ramos contó que había adquirido cuatro unidades en un viaje a Londres. Una para Motos, otra para Pilar Rubio y dos más para sus hijos. «He estado en Londres hace poco y te he traído un regalo. Lo más curioso de todo y lo que más nos llamó la atención es la historia que hay detrás de esta hormiga. Hay solo 1.000 en el mundo como esta. Yo tengo una, Pilar otra y trajimos otra para los niños«, explicó el capitán del Real Madrid .

Según desvela El Español cada hormiga se produce de forma unitaria. Por ello, el proceso de elaboración de una creación que no supera los 60 centímetros de longitud dura alrededor de dos meses.