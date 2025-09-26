Estos son los nuevos invitados que llegan hoy a 'Pasapalabra'
Un nuevo grupo de famosos acude al concurso para ayudar a los participantes en las próximas tres entregas
Mario Lahoz
Valencia
Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:33
'Pasapalabra' está cada vez más cerca de batir sus propios récords personales. El desenlace de la batalla entre Manu y Rosa continúa prolongándose y la cantidad que acumula el bote millonario que entrega el concurso no para de crecer día a día. Actualmente, la cifra está situada en 2.170.000 euros.
Cada tres entregas, las personalidades que acompañan a los concursantes dejan hueco a otras cuatro personalidades que quieren vivir la experiencia de participar en el programa. La primera invitada confirmada es Candela Serrat.
¡Rosa también repite de invitado con Candela Serrat! Veremos qué ocurre hoy. 😆👏— Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 26, 2025
Esta tarde a las 20:00 no te pierdas #Pasapalabra en @antena3com. pic.twitter.com/IrefdGf69L
Candela Serrat (38 años) es una actriz española conocida por el gran público por su participación en la serie de sobremesa de TVE, 'Seis Hermanas'. Nacida en Barcelona, es la hija menor del cantante Joan Manuel Serrat y la modelo Candela Tiffón.
