Estos son los cuatro famosos que llegan este martes para concursar en 'Pasapalabra' Un nuevo grupo de personalidades visita el programa para ayudar a los concursantes durante las próximas tres entregas

Mario Lahoz Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 17:24

'Pasapalabra' está cada vez más cerca de batir sus propios récords personales. El desenlace de la batalla entre Manu y Rosa continúa prolongándose y la cantidad que acumula el bote millonario que entrega el concurso no para de crecer día a día. Actualmente, la cifra está situada en 2.152.000 euros.

Cada tres entregas, las personalidades que acompañan a los concursantes dejan hueco a otras cuatro celebridades que quieren vivir la experiencia de participar en el programa. Los primeros invitados confirmados son Ana García Lozano y Víctor Elías.

Ana García Lozano

Ana García Lozano (62 años) es una periodista y presentadora, nacida en Valencia, considerada la fundadora de los talk-shows. Lozano se ha curtido desde los años 80 en la radio y en la televisión, y precisamente en la pequeña pantalla fue donde popularizó los programas de entrevistas cercana. Además, es la sobrina del clásico artista español Manolo Escobar

Víctor Elías

Natural de Madrid, Víctor Elías (34 años) es un actor, cantante y músico que alcanzó gran popularidad tras su papel de Guille en la serie 'Los Serrano'. Actualmente está enfocado en su faceta musical, ha trabajado con numerosos artistas como Angy, Gemeliers, Belén Estrada o Manolo García.