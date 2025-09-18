Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

Estos son los invitados que llegan hoy a 'Pasapalabra'

Cuatro nuevas personalidades acuden al programa para vivir la experiencia de concursar durante tres días

ML

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:41

'Pasapalabra' está batiendo todos los récords históricos que ostenta. La batalla entre Manu y Rosa está al rojo vivo y es que, la pareja más longeva en la historia del programa, continúa en su férrea pelea por conseguir el bote millonario que otorga el programa. La cifra del premio se sitúa ahora mismo en 2.134.000 euros.

Cuatro celebridades se unen hoy al programa para formar parte del concurso los próximos tres días. La primera invitada confirmada es Angy Fernández.

Angy Fernández

Angy Fernández (35 años) es una cantante y actriz natural de Mallorca. Se dio a conocer por ser finalista de la primera edición española de 'Factor X' y por su papel de Paula en la serie de Antena 3, 'Física o química', entre otros trabajos de cine, teatro, radio y televisión.

