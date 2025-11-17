¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy lunes, 17 de noviembre, en 'Pasapalabra'? Cuatro nuevas celebridades se unen a las tres próximas entregas del concurso

Mario Lahoz Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:58

'Pasapalabra' está cerca de entregar el bote más alto de la historia del programa. La conclusión del duelo que mantienen Manu y Rosa está cada vez más próxima, aunque no se sabe si será el madrileño, o será la coruñesa quien consiga el premio acumulado que otorga el programa. La cifra actual del bote se sitúa en 2.392.000 euros.

Cada tres programas, cuatro nuevas personalidades célebres participan en el concurso para vivir la experiencia de los participantes y ayudar, en este caso a Manu o a Rosa, a conseguir los máximos segundos posibles para la prueba del rosco final.

Los primeros invitados confirmados son Alejandra Osborne y Hugo Salazar.

Alejandra Osborne

Primera vez de Alejandra Osborne en #Pasapalabra



Esta noche a partir de las 20:00

Alejandra Osborne (46 años) es la hija mayor de Bertín Osborne y su primera esposa, Sandra Domecq. Es una figura social conocida en la crónica social española, que ha desarrollado profesionalmente como interiorista y empresaria, además de haber trabajado en el mundo de la moda y la televisión.

Hugo Salazar

Hugo Salazar



Esta noche a partir de las 20:00 en @antena3com. #Pasapalabra

Natural de Sevilla, Hugo Salazar (47 años) es un cantante y compositor español. Quinto finalista de la segudna edición de 'Operación Triunfo', a lo largo de su carrera ha lanzado seis discos al mercado y ha dado más de 500 conciertos por toda España