'Cifras y letras' se dispara en audiencia y se acerca al millón de espectadores El concurso presentado por Aitor Albizua lanza a La 2 de TVE

Andoni Torres Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:48 Comenta Compartir

'Cifras y letras' sigue imparable y logra lo impensable: un programa educativo y de entretenimiento se acerca al millón de espectadores desde un canal, nada privilegiado, como es La 2 de TVE. De hecho, este clásico concurso cuenta con el aval de la Real Academia Española por su rigor y calidad de contenido y ha recibido reconocimientos el Premio Iris de la Crítica 2024 otorgado por periodistas del sector televisivo, el Premio ALMA 2025 al Mejor Guion de Concurso, el Premio FesTVal 2024.

'Cifras y letras' se postula como el único concurso capaz de plantar cara -aún a gran distancia- a éxitos de Antena 3 como 'Pasapalabra', que ronda los dos millones de espectadores diarios o 'La ruleta de la suerte', con cerca de 1,7 millones (datos del martes 4 de noviembre).

El concurso conducido por Aitor Albizua junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz ha vuelto a batir récord mensual de audiencia en octubre con su mejor registro histórico tanto en espectadores (762.000) como en cuota de pantalla (6,4%), cifras que avalan la consolidación del formato, que ha contribuido a que La 2 haya obtenido su mejor dato en un mes de octubre desde 2009 (3,1%).

La 2 de TVE logró el pasado lunes 3 de noviembre un 4,2%, su cuota diaria más alta desde el 8 de agosto de 2024, con 'Cifras y Letras' como lo más visto de la cadena, con 912.000 espectadores, un 7,2% de cuota y más de 1,4 millones de contactos. Es récord histórico en espectadores y la segunda mejor cuota de su historia.

En octubre, el formato creció 0.8 puntos y casi 150.000 espectadores respecto a septiembre. Un mes en el que la audiencia fue testigo de la entrega de un nuevo bote. Diego Aguado, uno de los concursantes más icónicos, logró más de 80.000 euros tras participar en 16 programas. Sólo Miguel Borrego (113.400 euros), José Antonio Prado-Bassas (174.300) y José Antonio Montalbán (252.500) superaron la suma obtenida por Aguado.