Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
Logo Patrocinio
David Calle, Aitor Albizua y Elena Herraiz.

'Cifras y letras' se dispara en audiencia y se acerca al millón de espectadores

El concurso presentado por Aitor Albizua lanza a La 2 de TVE

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

'Cifras y letras' sigue imparable y logra lo impensable: un programa educativo y de entretenimiento se acerca al millón de espectadores desde un canal, nada privilegiado, como es La 2 de TVE. De hecho, este clásico concurso cuenta con el aval de la Real Academia Española por su rigor y calidad de contenido y ha recibido reconocimientos el Premio Iris de la Crítica 2024 otorgado por periodistas del sector televisivo, el Premio ALMA 2025 al Mejor Guion de Concurso, el Premio FesTVal 2024.

'Cifras y letras' se postula como el único concurso capaz de plantar cara -aún a gran distancia- a éxitos de Antena 3 como 'Pasapalabra', que ronda los dos millones de espectadores diarios o 'La ruleta de la suerte', con cerca de 1,7 millones (datos del martes 4 de noviembre).

El concurso conducido por Aitor Albizua junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz ha vuelto a batir récord mensual de audiencia en octubre con su mejor registro histórico tanto en espectadores (762.000) como en cuota de pantalla (6,4%), cifras que avalan la consolidación del formato, que ha contribuido a que La 2 haya obtenido su mejor dato en un mes de octubre desde 2009 (3,1%).

La 2 de TVE logró el pasado lunes 3 de noviembre un 4,2%, su cuota diaria más alta desde el 8 de agosto de 2024, con 'Cifras y Letras' como lo más visto de la cadena, con 912.000 espectadores, un 7,2% de cuota y más de 1,4 millones de contactos. Es récord histórico en espectadores y la segunda mejor cuota de su historia.

En octubre, el formato creció 0.8 puntos y casi 150.000 espectadores respecto a septiembre. Un mes en el que la audiencia fue testigo de la entrega de un nuevo bote. Diego Aguado, uno de los concursantes más icónicos, logró más de 80.000 euros tras participar en 16 programas. Sólo Miguel Borrego (113.400 euros), José Antonio Prado-Bassas (174.300) y José Antonio Montalbán (252.500) superaron la suma obtenida por Aguado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  6. 6

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  7. 7

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  8. 8

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  9. 9

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  10. 10

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Cifras y letras' se dispara en audiencia y se acerca al millón de espectadores

&#039;Cifras y letras&#039; se dispara en audiencia y se acerca al millón de espectadores