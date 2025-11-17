La pareja de humoristas más exitosa de España visita esta semana 'El Hormiguero'

El programa presentado por Pablo Motos anuncia los nombres de los invitados que acudirán al espacio de Antena 3 del 17 al 20 de noviembre

Sara Bonillo Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

'El Hormiguero' comienza una nueva semana en la parrilla de Antena 3 con el objetivo de consolidar su liderato en la batalla de audiencias que mantiene desde hace meses con 'La Revuelta' de David Broncano. El programa presentado por Pablo Motos ya ha lanzado los nombres de los invitados que acudirán al espacio de Antena 3.

Entre ellos se encuentran dos cantantes, un modelo, un actor y la pareja humorista más exitosa de España debido a su larga y exitosa trayectoria profesional, consolidada desde 1984. Su éxito se basa en una gran variedad de trabajos, desde apariciones en televisión y espectáculos en vivo hasta películas y colaboraciones radiofónicas.

Lunes 17 de noviembre: Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo

Ampliar

La semana arranca con la visita del Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo para presentarnos Cazadores de Imágenes, el nuevo programa que puede disfrutarse en el prime time de La Sexta todos los martes. En cada entrega, Mantuliz recorre el mundo junto con personas famosas para buscar y fotografiar distintas especies en su hábitat natural.

Martes 18 de noviembre: Álvaro Morte

Ampliar

El martes será el turno del actor Álvaro Morte, que acudirá al espacio de Antena 3 para hablar de la miniserie Anatomía de un instante, que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 20 de noviembre. Dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro homónimo de Javier Cercas, la ficción disecciona uno de los momentos cruciales de nuestra historia reciente: la transición democrática. En la serie, Morte se mete en la piel de Adolfo Suárez.

Miércoles 19 de noviembre: Los Morancos

Ampliar

El miércoles las risas estarán aseguradas con la visita de Los Morancos. Vuelven a Madrid con Bis a Bis, la obra con la que estarán en el Teatro Capitol de Madrid hasta el 30 de noviembre y nos hablarán también del nuevo espectáculo que están gestando.

Jueves 20 de noviembre: Marta Sánchez

Ampliar

El broche de oro de la semana lo pondrá Marta Sánchez, que visitará el programa con motivo de la publicación de su nuevo disco, titulado 40 años 1985-2025, con el que conmemora sus cuatro décadas de carrera musical y que estará disponible desde el 21 de noviembre. El álbum incluye los mayores éxitos de su carrera, colaboraciones y temas nuevos.