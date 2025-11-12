¿Quién es Gotzon Mantuliz?

Andoni Torres Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:41 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

Gotzon Mantuliz nació en Getxo (Vizcaya) hace 37 años. Fotógrafo, aventurero y creador de contenido, es el presentador del nuevo programa de laSexta 'Cazadores de imágenes'. Con más de 700.000 seguidores en Instagram, se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles en el ámbito de la comunicación y los contenidos de aventura.

Gotzon ganó la quinta edición de 'El Desafío' en Antena 3 y de 'El Conquistador del fin del mundo' en la televisión vasca EITB. Mantuliz ha demostrado una mezcla única de fortaleza física, disciplina y carisma. Además, ha sido presentador y comentarista del programa 'Safari Wazungu' en EITB y colaborador en diversos medios.

En 'Cazadores de imágenes', pone al servicio del formato su experiencia y su sensibilidad fotográfica para inmortalizar la belleza de la naturaleza en su estado más puro, trasladando a la pantalla su compromiso con la aventura y el respeto por el entorno.

Gotzon Mantuliz está casado desde 2019 con Patricia Pérez, su novia de toda la vida. La pareja vive en Getxo y tiene una hija.

De qué va 'Cazadores de imágenes'

En 'Cazadores de imágenes', Gotzon Mantuliz recorre espectaculares parajes acompañado de un invitado conocido para vivir una expedición única, en la que la observación, la paciencia y la conexión con la naturaleza serán las claves para lograr una imagen irrepetible.

'Cazadores de imágenes' constará de 6 episodios, cada uno centrado en un animal emblemático que representa un desafío único para la fotografía. Desde el tiburón tigre en una remota isla de Maldivas hasta la anaconda en Brasil, cada especie presenta sus propios obstáculos —desde el acceso limitado a su hábitat hasta su comportamiento impredecible—, obligando al equipo a desplegar toda su pericia y determinación.

A lo largo de la temporada, Gotzon y su invitado recorrerán algunos de los lugares más espectaculares del planeta, como Brasil, Maldivas, Alaska o Uganda, enfrentándose al reto de retratar a animales tan majestuosos como los gorilas o el lince ibérico.

En el primer programa, Silvia Abril viaja hasta Baja California Sur para fotografiar junto a Gotzon la migración de las móbulas. En siguientes entregas, Arturo Valls se adentrará en los bosques españoles para buscar al lince ibérico; Mamen Mendizábal viajará hasta Maldivas para enfrentarse al tiburón toro; Miguel Ángel Muñoz explorará la selva brasileña en busca del jaguar y la anaconda; Mario Vaquerizo convivirá con gorilas en Uganda y Patricia Conde se desplazará hasta Alaska para encontrarse cara a cara con osos salvajes.