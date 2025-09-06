El nuevo programa que llega este fin de semana a Telecinco La cadena de Mediaset incorpora un nuevo formato para sustituir a 'Socialité'

Tamara Villena Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

Septiembre llega con las pilas cargadas en lo que a la parrilla televisiva se refiere. Los espectadores vuelven a la rutina y eso quiere decir que también regresan a su programación habitual en televisión, así que las cadenas no se lo piensan mucho y saben que tienen que ofrecer sus programas estrella una temporada más: desde 'El Hormiguero' a 'La Revuelta' o 'Supervivientes', los ya clásicos formatos con más audiencia vuelven a ocupar su sitio en la pequeña pantalla.

Pero también suelen haber nuevas incorporaciones, apuestas con las que los diferentes grupos mediáticos tratan de hacerse con esos espectadores indecisos a los que nada termina de convencer. Entre ellos está '¡Vaya fama!', la nueva incorporación de Telecinco para sus fines de semana, que se pone en marcha este mismo sábado 6 de septiembre para sustituir al cancelado 'Socialité'.

Al frente estarán Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, que se convierten en la pareja encargada de conducir el nuevo formato de crónica social de Mediaset, que va un paso más allá y busca implicar de forma directa a la audiencia en su contenido: «El público va a poder decidir si los famosos tienen una fama buena o vaya fama», explicaba Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, durante la rueda de prensa de la presentación del espacio.

La cadena sabe bien que 'Supervivientes' es uno de sus puntos fuertes y que por ello formará gran parte del contenido de '¡Vaya fama!', así que no han escatimado en recursos y han enviado a una propia corresponsal a Honduras para que pueda informar en directo de todo lo que esté ocurriendo en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', que empezaba este jueves con la llegada de los concursantes a la isla.

El programa llega de la mano de Cuarzo Producciones y como punto diferenciador incorporará a 'los famosetes', unas figuras de resina que representarán en tamaño pequeño a los protagonistas de la crónica social del momento. Con ellos se formará 'El escaparate de la fama', donde se colocará a cada uno en la zona buena o mala según su comportamiento, que escogerá el público.

El formato tendrá conexiones en directo, pero también reportajes y exclusivas, todo con un toque ácido que atraiga a la audiencia y en el que, por el momento, no está previsto que hayan colaboradores en plató.

'¡Vaya fama!' llega este sábado 6 de septiembre a las 13:15 horas y empezará con un análisis del '¡De viernes!', en el que se ha estrenado Lydia Lozano como colaboradora.