Qué películas ver hoy viernes en televisión: de la obra maestra considerada como la mejor de la historia al primer Oscar de Adrien Brody

Por fin llega el viernes y para muchos eso significa noche de sofá y peli en el sofá de casa, un plan perfecto para desconectar del estrés de toda la semana y meterse de lleno en una historia entretenida en la pequeña pantalla. No hace falta volverse loco buscando en el catálogo de las plataformas de 'streaming', basta con pasar los canales de la televisión para dar con opciones muy interesantes y de todos los géneros.
Estas son las películas que puedes ver en televisión este viernes 5 de septiembre:
-
1La 2 22.50 horas
También la lluvia
Sinopsis: Cochabamba, Bolivia, año 2000. Sebastián y Costa se han propuesto hacer una película sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Mientras que Sebastián, el director, pretende desmitificar al personaje presentándolo como un hombre ambicioso y sin escrúpulos, a Costa, el productor, solo le importa ajustar la película al modesto presupuesto del que disponen.
Directora: Icíar Bollaín, 2010
Interpretes: Luis Tosar, Gael García Bernal, Juan Carlos Aduviri, Karra Elejalde, Raúl Arévalo, Carlos Santos, Cassandra Ciangherotti, Milena Soliz, Leónidas Chiri, Ezequiel Díaz
-
2Antena 3 22.10 horas
Los buenos modales
Sinopsis: Manuela y Rosario son dos hermanas que, tras años sin hablarse a causa de un secreto familiar, se reencuentran inesperadamente en el cumpleaños de sus nietos. Los niños se han conocido gracias a sus cuidadoras, Trini y Milagros, amigas inseparables y vecinas de toda la vida. Cuando descubren el conflicto que separa a los pequeños, las entrometidas empleadas intentan, con torpeza, mucho amor y un poco de disparate, reconciliar a sus familias.
Directora: Marta Díaz de Lope Díaz, 2022
Interpretes: Elena Irureta, Gloria Muñoz, Carmen Flores, Pepa Aniorte, Ricard Farré, Inma Cuesta
-
3Paramount 21.55 horas
El pianista
Sinopsis: El célebre pianista Wladyslaw Szpilman consiguió escapar de la deportación y sobrevivir milagrosamente al Holocausto del que fueron víctimas el pueblo judío y su propia familia.
Director: Roman Polanski, 2002
Interpretes: Adrien Brody, Emilia Fox, Michal Zebrowski, Ed Stoppard, Maureen Lipman, Frank Finlay, Jessica Kate Meyer, Julia Rayner, Wanja Mues, Richard Ridings
-
4Be mad 22.30 horas
Atrapa a un ladrón
Sinopis: El detective de Hong Kong Bennie Black ha estado siguiendo durante décadas a un conocido jefe de la delincuencia, Victor Wong. Cuando la joven sobrina de Bennie, Samantha, se mete en problemas con el sindicato del crimen de Wong, el detective intenta localizar a la única persona que puede ayudarle, Connor Watts.
Director: Renny Harlin, 2016
Interpretes: Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan, Eric Tsang, Eve Torres, Winston Chao, Jeong-hun Yeon, Shi Shi, Michael Wong, Dylan Kuo
-
5Neox 22.00 horas
Daño colateral
Sinopsis: La familia de Gordy Brewer, un bombero de Los Ángeles, muere a manos de un grupo terrorista colombiano en un atentado con bomba en el centro de la ciudad. Convencido de que la justicia nunca va a detener a los que han arruinado su vida, Brewer, que fue testigo de los hechos, decide viajar a la selva colombiana para vengarse por su cuenta.
Director: Andrew Davis, 2002
Interpretes: Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis, John Leguizamo, John Turturro
-
6Veo7 22.00 horas
Coriolanus
Sinopsis: Adaptación del Coriolanus de Shakespeare y ambientada en la Roma contemporánea. Coriolano es un general que cae en desgracia y es desterrado a una región remota. Allí recluta los hombres necesarios para formar un ejército y vengarse de sus enemigos.
Director: Ralph Fiennes, 2011
Interpretes: Gerard Butler, Ralph Fiennes, Lubna Azabal, Ashraf Barhom, Zoran Cica, Milos Dabic, Nicolas Isia, Zoran Miljkovic, Marija Mogbolu, Milan Perovic
-
7AMC 22.10 horas
Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo?
Sinopsis: Durante décadas, los habitantes del pueblo de Daggerhorn han mantenido un complicado pacto con el hombre lobo. Sacrifican a un animal una vez al mes para saciar el apetito de la bestia que les atemoriza cada luna llena. Pero bajo una luna de color rojo, el lobo se lleva la vida de un ser humano, con lo que aumenta el precio del pacto.
Directora: Catherine Hardwicke, 2011
Interpretes: Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Max Irons, Virginia Madsen, Lukas Haas, Julie Christie, Shauna Kain, Michael Hogan
-
8Canal Hollywood 19.49 horas
El rey Arturo
Sinopsis: Tras años al servicio de Roma, Arturo está a punto de volver a su casa, ya que el imperio se retira de Bretaña. Pero antes, una última misión le lleva a él y a sus caballeros de la mesa redonda a determinar quién debe ocupar el trono de Gran Bretaña cuando él parta.
Director: Antoine Fuqua, 2004
Interpretes: Clive Owen, Keira Knightley, Stephen Dillane, Ray Winstone, Stellan Skarsgard, Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Til Schweiger, Charlie Creed-Miles
-
9Canal Hollywood 22.00 horas
Indiana Jones: En busca del Arca perdida
Sinopsis: Año 1936. Indiana Jones es un profesor universitario de Arqueología que también se dedica a buscar valiosas reliquias históricas. Tras regresar de una infructuosa misión en Sudamérica, el gobierno estadounidense le encarga un nuevo cometido, la búsqueda del Arca de la Alianza.
Director: Steven Spielberg, 1981
Interpretes: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina, Wolf Kahler, Anthony Higgins, Vic Tablian
-
10TCM 19.58 horas
Ciudadano Kane
Sinopsis: Charles Foster Kane muere en su fabuloso castillo de estilo oriental Xanadú. Era un importante financiero estadounidense, dueño de una gran cadena de periódicos, de una red de emisoras, de dos sindicatos y de una inimaginable colección de obras de arte. Antes de morir, la última palabra que pronuncia es Rosebud. Como ha sido muy influyente, todo el país y, especialmente, la prensa, quieren saber el significado de esta palabra, ya que Charles, seguramente, quería decir alguna cosa con ello.
Director: Orson Welles, 1941
Interpretes: Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead, Ruth Warrick, Ray Collins, Erskine Sanford, Everett Sloane, William Alland, Paul Stewart, George Coulouris
-
11Comedy Central 22.05 horas
Shrek, felices para siempre
Sinopsis: En lugar de dedicarse a espantar a los aldeanos como solía hacer, el ogro Shrek accede a firmar autógrafos. Entonces es embaucado al firmar un pacto con el afable negociador Rumpelstiltskin. De pronto, Shrek se encuentra en una retorcida versión alternativa de Muy Muy Lejano, en la que Fiona no lo conoce.
Director: Mike Mitchell, 2010
