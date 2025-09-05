Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente A prisión el único detenido por el tiroteo de Alfafar
Rocío Flores, durante la entrevista en '¡De viernes!'. Telecinco

Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se someterá a una entrevista en '¡De viernes!', después de un tiempo alejada de la televisión

J. C. Roncal

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:21

Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, volverá esta noche a Telecinco. Lo hará en '¡De viernes!', donde se someterá a una entrevista elaborada por Santi Acosta, de la que la cadena ya ha adelantado un par de clips.

«¿Echas de menos a tu madre en el día a día?», le pregunta Acosta. «Cualquier hija necesita en su vida a su madre. Claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida. Me ha hecho mucha falta», contesta una Rocío emocionada que se frustra cuando el presentador le pregunta si guarda algún recuerdo bonito junto a ella. «No soy capaz de recordar. No tengo. Es supertriste pero es que es la verdad», afirma quien asegura haber gastado «tanta energía» y durante tanto tiempo en intentar la reconciliación que a dia de hoy «no espero nada de nadie». «Estoy bloqueada porque mi madre ha decidido no estar. Se respeta. Me ha destrozado la vida, pero es mi madre», dice tajante.

Acosta también le pregunta acerca de cómo reaccionaría Antonio David Flores si Rocío Flores se reconciliara con su madre: «Él siempre me ha apoyado en mis decisiones de intentar retomar esa relación. Nunca se ha opuesto, al revés siempre me ha dicho: 'Es tu madre'».

En el segundo clip, Santi Acosta aborda el tiempo que Rocío Flores ha estado alejada de la televisión y le pregunta si ha obtenido algún aprendizaje durante ese periodo de una menor exposición. «El darme cuenta de la persona tan resiliente que soy. Me he dado cuenta de que soy una persona más fuerte todavía de lo que me podía creer», apunta la nieta de Rocío Jurado. Y va más allá: «Durante todo este tiempo, he actuado en piloto automático. Es como si me apuñalas a corazón abierto y no sientes nada, pues así es como yo me he sentido durante todo este tiempo», señala. «Para mí, lo principal siempre ha sido mi familia y ver sufrir a mi familia como la he visto me ha destrozado». En este sentido, asegura que llegó a un punto en el que «sinceramente pensé que mi padre se iba a suicidar, que algo iba a pasar. Ha sido muy duro, es que no puedo, te lo juro de verdad», dice con lágrimas en los ojos mientras Santi Acosta se acerca a consolarla.

