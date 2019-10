Jordi Cruz estalla contra Vicky Martín Berrocal en 'MasterChef Celebrity 4': «Esto es una ofensa terrible» Vicky Martín Berrocal homenajea a Los Chunguitos en la gala de ayer. / RTVE Álex Adrover fue el expulsado de la sexta gala del reality de cocina LAS PROVINCIAS Jueves, 17 octubre 2019, 10:45

En la sexta entrega de 'MasterChef Celebrity 4' se notó el vació que dejaron Los Chunguitos tras la expulsión de José y la renuncia de Juan la semana pasada. Quien más lo notó fue Vicky Martín Berrocal, que apareció vestida de luto y consiguió que los chefs se arrancaran a cantar en homenaje a los hermanos Salazar.

Sin embargo, el segundo homenaje que la diseñadora hizo a sus amigos ya no gustó tanto a Pepe, Jordi y Samantha. Ocurrió en la primera prueba, en la que los concursantes tenían que preparar un plato con cítricos. Cuando Vicky presentó su plato ya avanzó que se había bloquado y sólo presentaba «una mamarrachada», que «no se puede comer porque no es nada« a la que llamó »chungo chunguito«.

El plato, que pretendría ser rabo de toro pero sólo era una rodaja de mandarina sin pelar cubierta de chocolate y la actitud de la concursante hicieron estallar a Jordi Cruz: «Cállate un momentito y dejame hablar a mí. Siempre hemos dicho que los celebrities nunca recibiréis un trato singular por el mero hecho de ser celebrities. Sé lo que me vas a decir cuando te haga la crítica del plato y no me interesa nada lo que me tengas que contar, cero. No hay idea, esto es una ofensa terrible a mi oficio«, comenzó el cocinero, visiblemente molesto.

Mientras hablaba, su enfado continuaba creciendo mientras la diseñadora asentía con la cabeza. «Comes en la cocina, te ríes cuando no toca... Pero que vengas aquí y encima hagas esto. Sigue así y te prometo, como que me llamo Jordi Cruz, que hoy te vas«, sentenció Jordi. Mientras, Mario Vaquerizo, que acudió de invitado al plató, intentaba quitarle hierro al asunto para apaciguar la furia del cocinero.

Pareció que la bronca surtió efecto porque Vicky no fue expulsada. Quien ayer apagó sus fogones en el programa de TVE fue Álex Adrover.

La gala de ayer de 'MasterChef Celebrity' fue lo más visto del día con 2.337.000 espectadores y un 20,4% en cuota en La 1. Además, el talent logró el minuto de oro a las 23:08 horas, con 3.097.000 espectadores y un 18,9% de cuota.

