'MasterChef Celebrity': sin rastro de la gastronomía valenciana en el menú del 9 de Octubre Los concursantes en los alrededores del Palau de les Arts preparando el menú. / TVE Las cocinas del concurso de TVE se desplazaron hasta Valencia en la prueba de exteriores de este miércoles LAS PROVINCIAS Jueves, 10 octubre 2019, 12:23

Los fogones de 'MasterChef Celebrity' se trasladaron en el programa de este miércoles a Valencia con motivo de la celebración del 9 de Octubre.

El punto de la ciudad elegido para cocinar fue el Palau de les Arts Reina Sofía y los comensales a los que debían servir se trataban, nada más y nada menos, que del artista Raphael y todo su equipo que le acompaña durante su gira. Un espacio y unos invitados de los más especiales para homenajear el Día de la Comunitat Valenciana.

Así, los famosos aspirantes a conventirse en el mejor chef de esta cuarta edición debían cocinar un menú saludable a una de las voces más aclamadas a nivel nacional y mundial. Para ello, se dividieron en dos equipos, capitaneados por Anabel Alonso y Boris Izaguirre.

En una fecha tan señalada para los valencianos, se esperaba alguna referencia a la gastronomía típica. No obstante, no hubo ni paella, ni esgarraet, ni all i pebre, ni coca de llanda u horchata. El único elemento icono de la de la Comunitat fue la bebida que se sirvió durante la comida: vinos rosados y tintos de la DO Utiel-Requena.

Así, en lugar de encontrarse un menú típico valenciano, los comensales degustaron sardina marinada en ponzu con ajoblando, raviolis de brazuelo de ternera y guiso de osobuco y alcachofas con vino. Esta carencia de elementos típicos de la gastronomía ha incendiado a las redes sociales.

El programa ya enfadó a los valencianos en una edición pasado cuando los concursantes cocinaron un menú catalán para 30 falleros y falleras en otra de las visitas del formato de TVE a Valencia.

No obstante, la emisión del concurso logró este miércoles batir un récord de temporada con 2.568.000 espectadores y un 22,9% en cuota, consiguiendo liderar el horario de máxima audiencia.