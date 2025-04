Así es Limin: frialdad, autoexigencia y ambición en las cocinas de 'Masterchef 13'

Mario Lahoz Lunes, 21 de abril 2025, 23:27 Comenta Compartir

Las cocinas de 'Masterchef' regresan a la acción con la 13ª edición del talent culinario de RTVE. El concurso que emite La 1 todos los lunes a las 22:50 horas promete una temporada llena de sorpresas y de una reñida batalla gastronómica. Entre los 16 concursantes oficiales hay hasta cuatro generaciones representadas.

Desde un dicharachero estudiante y tiktoker de una aldea de 500 habitantes pasando por un policía valenciano miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que descubrió el programa en mitad de una misión internacional. Entre todos ellos sobresale la figura de Limin.

La joven de 25 años es natural de Tenerife, pero sus padres son de origen chino, lo que le ha hecho amar tanto la comida española como la asiática. «Soy de Tenerife pero mis padres son chinos. Me considero china canaria», explicaba la aspirante en el casting. Su pasión por la gastronomía le viene desde bien pequeña, ya que creció viendo a sus padres sacar adelante su restaurante chino con mucho esfuerzo y sacrificio.

Aun así, Limin ha revelado que la relación con sus padres no es la más cercana, y la falta de comunicación con ellos tiene consecuencias. «Mis padres no saben que estoy aquí. Se lo dije en el último momento pero no me dijeron nada», aseguró la canaria. La mentalidad en la que ha sido inculcada su familia ha influenciado en su desarrollo personal. No digo que mi familia no me quiera pero es otra forma de hacerlo. Por eso soy una persona un poco fría».

Es la mayor de tres hermanos. Cursó Estudios Internacionales y sus trabajos siempre han estado relacionados con el mundo del comercio exterior, aunque ha también ha llevado a cabo pequeñas incursiones en el mundo del modelaje. Ahora llega a 'Masterchef 13' con mucha ambición, dispuesta a ser exigente y perfeccionista. Sus compañeros ya conocen cuales son sus intenciones.

El ganador de 'Masterchef' consigue un premio en metálico de 100.000 euros junto al trofeo del programa, la posibilidad de publicar su propio libro de recetas y tener su nombre grabado en la ensaladera de plata del concurso. Además, el Basque Culinary Center de San Sebastián otorga tres premios para el campeón, el subcampeón y el tercer clasificado. El ganador se formará con un Máster en Cocina, Técnica y Producto; el segundo clasificado obtendrá un Máster de Cocina Dulce y Pastelería de Restaurante; y el tercero, un Curso de Especialización de cinco semanas.