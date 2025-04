La emotiva gala de 'MasterChef 13' en Picanya que acaba con un concursante evacuado al hospital y otro expulsado

A. Pedroche y M. Palacios Martes, 8 de abril 2025, 01:45 Comenta Compartir

Nueva entrega de 'MasterChef 13' este lunes 7 de abril. El famoso talent culinario de Televisión Española arrancó esta nueva edición la semana pasada. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera eligieron a los 15 concursantes que formarán parte de esta aventura. Sin embargo, uno de ellos tuvo que abandonar la experiencia tras la deliberación de los jueces. Los compañeros le han visto ya las orejas al lobo y saben que pueden ser los siguientes en dejar las cocinas. Además, este lunes las pruebas han sido muy especiales y han estado cargadas de emotividad y emoción.

En la primera han aparecido unas cajas doradas que contenían diferentes ingredientes de color amarillo. El jurado les ha explicado que debían preparar un plato de elaboración libre con lo que había en las cajas. También han explicado que, aquellos participantes que quisieran darle algo de color a sus platos con los alimentos de dichas cajas, debeían pagarlo con tiempo.

La prueba ha arrancado con la baja de un concursante. El alicantino Flores ha tenido que abandonar el programa debido a un fuerte dolor de espalda que le ha impedido acabar la prueba. Flores ya ha alertado al programa nada más ponerse en los fogones: «Tengo la espalda hoy hecha un trapo. Tuve un accidente cuando era jovencito y hoy es uno de esos días que me está dando guerra la hernia y necesito descansar el culo con el permiso de todo el mundo para poder cumplir a tope», ha comentado. El programa le ha facilitado una silla, para que no estuviera de pie. «Tuve un accidente cuando tenía 21 años, laboral. Me destrozó la espalda hasta el punto de que no sabía si iba a poder andar. Después de una lucha me recuperé, volví a andar y hasta el día de hoy estoy de maravilla. Pero cada cinco años la espalda me tiene que recordar que está aquí», ha añadido.

Pero la situación no ha mejorado. Los gritos de dolor del concursante han alertado al resto de compañeros, al jurado y equipo del programa. Flores se ha tenido que tumbar en el suelo por el dolor: «No me puedo levantar, no puedo caminar», ha advertido en aspirante. «Necesito que me pinchen ya», ha gritado. «Vamos a llevarte al hospital, primero está la salud», le ha dicho Pepe Rodríguez. «Por favor, no me quiero perder esto», exclamaba el participante. «Tranquilo. Ponte bien primero y ya está», le ha replicado el juez. El equipo médico del programa entraba con una camilla para poder atenderlo. Flores ha abandonado los fogones de 'MasterChef' subido a esa camilla.

Los concursantes que peor valoración han tenido por parte de los jueces han sido Ana María, Jorge, Eva y Víctor. En el lado opuesto, los dos aspirantes que han «conquistado» al jurado con su plato han sido Ismael y Limin. Esta última, ha sido la mejor en esta prueba y se libra de la prueba de eliminación.

A continuación, ha llegado el cocinado de exterior y con él uno de los momentos más emotivos de la noche. Los concursantes se han desplazado hasta Picanya. Esta localidad valenciana se encuentra en L'Horta Sud, la zona cero de la dana que arrolló varias localidades de la provincia el pasado 29 de octubre. El objetivo de la prueba es homenajear a las víctimas de la catástrofe y a los voluntarios que acudieron a socorrerlas. El programa ha recorrido algunos de los lugares de Picanya destrozados por la riada y ha recogido los testimonios de algunos vecinos. Incluso algunos de los participantes de 'MasterChef 13' han explicado cómo la riada también les tocó de cerca.

El jurado ha organizado una bonita velada en el restaurante del chef Ricard Camarena (dos estrellas Michelin), ubicado en el complejo cultural Bombas Gens. Las aspirantes de 'MasterChef' Miri Pérez y Ofelia Hentschel, la chef privada Melissa Herrera y la chef Pepa Muñoz (un Sol Repsol), quienes se trasladaron a Valencia para ayudar en el peor momento de la tragedia, obsequiarán a los invitados con un cóctel antes de degustar el menú diseñado por Camarena.

El equipo ganador de la prueba por equipos ha sido el azul, liderado por Limin y formado por Isma, Bea, Jorge, Chema, Elena y Yago.

Ya de vuelta a plató, el programa ha querido compartir con los aspirantes un mensaje de Flores, el participante que ha tenido que abandonar la gala por un dolor de espalda. Desde el hospital, el aspirante ha indicado que ha decidido abandonar el concurso. «Quiero agradecer a todos miss compañeros cómo me han ayudado y al programa, que no me podrían haber echado una mano mejor. Pero es tiempo de mejorarse y de recuperarse», ha explicado.

En la última prueba, los delantales negros se han enfrentado a uno de los ingredientes más tradicionales: los curados. La curación es un método de conservación que consigue retrasar la caducidad de los alimentos. Limin, la mejor aspirante de la prueba anterior, se ha encargado de repartir los productos curados, como el calamar, la cecina de caballo, la corvina o la picaña de wagyu, con los que realizarán un plato libre. Boris Izaguirre y la chef Bego Rodrigo (una estrella Michelin) les han aconsejado en este reto en el que también ha participado Pepe Rodríguez.

Eva, Jorge y Víctor han sido los tres delantales negros que se han enfrentado esta noche a la eliminación. Finalmente, el expulsado de esta gala ha sido Jorge.

