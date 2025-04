Comunicado de 'MasterChef 13' tras la hospitalización de uno de sus concursantes

A. Pedroche Martes, 8 de abril 2025, 14:49 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

Este lunes se ha vivido un momento nunca antes visto en las cocinas de 'MasterChef'. Son trece las ediciones emitidas el Televisión Española y hasta ahora ningún concursante había tenido que dejar el programa en ambulancia; hasta ahora. Desgraciadamente, un participante necesitó de atención médica especializada. Se trata de Flores, un alicantino que se había convertido en uno de los más apreciados por sus compañeros. Durante el primer cocinado sufrió un fuerte dolor de espalda. «Tengo la espalda hoy hecha un trapo. Tuve un accidente cuando era jovencito y hoy es uno de esos días que me está dando guerra la hernia y necesito descansar el culo con el permiso de todo el mundo para poder cumplir a tope», explicaba.

Los jueces y el programa decidieron ofrecerle una silla para que no estuviera de pie. Sin embargo, no pudo aguantar. «No puedo más, necesito que me pinchen ya», jadeaba. «Por favor, no me quiero perder esto», exclamaba el participante. «Tranquilo. Ponte bien primero y ya está», le replicaba Pepe Rodríguez buscando que se calmara. El equipo médico del programa entraba con una camilla para poder atenderlo. Flores abandonó los fogones de 'MasterChef' subido a esa camilla. Una ambulancia le esperaba fuera para trasladarlo al hospital.

Tras el primer cocinado llegó la prueba de exterior. Los participantes se trasladaron hasta Picanya, una de las localidades valencianas más afectadas por la dana. Antes de dar comienzo al cocinado, Jordi Cruz comunicó al resto de concursantes la última hora sobre el estado de salud de Flores y su futuro en el programa: «Antes de nada queremos hablaros de vuestro compañero Flores. Como sabéis en la primera prueba se le despertó una lesión en la espalda que tiene desde hace mucho y sintiéndolo mucho ha decidido abandonar el concurso».

A continuación, el programa emitía un vídeo del propio Flores tumbado en una cama. «Bueno, muy a mi pesar tengo que abandonar. Pero quiero agradecer a todos mis compañeros como se lo han tomado y como me han ayudado y especialmente al programa que no podían haberme cuidado mejor. Pero en este momento es tiempo de descansar y de recuperarse y de intentar volver lo más fuerte posible».

Los compañeros se apenaron al conocer esta noticia.«Desde aquí queremos mandarle un cariñoso abrazo y desearse que se recupere lo más pronto posible porque la salud es lo primero», concluía Jordi Cruz.