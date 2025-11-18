Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro Morte, en el Festival de Cine de San Sebastián. José Usoz

La impactante historia de Álvaro Morte sobre su cáncer: «Me dijeron que me cortaban la pierna»

El reconocido actor visita este martes el plató de las hormigas para hablar sobre sus próximos proyectos

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:13

Álvaro Morte es el invitado que ha elegido Pablo Motos para acudir esta noche a 'El Hormiguero'. 'El profesor' de 'La Casa de Papel' visita el espacio de Antena 3 para hablar sobre su nuevo proyecto, 'Anatomía de un instante', una serie que se emite en Movistar Plus+, en la que interpreta al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.

Originario de Algeciras, Álvaro Morte (50 años) se dio a conocer al gran público tras interpretar a 'el profesor' en 'La Casa de Papel', un proyecto que le catapultó al reconocimiento mundial. Hoy, Morte se ha consolidado como uno de los actores más respetados del panorama nacional.

A pesar del gran estatus dentro del mundo interpretativo que ostenta Morte, su vida no siempre ha estado llena de éxitos. Años antes de aceptar la aventura de 'La Casa de Papel', fue diagnosticado con un liposarcoma, un tipo raro de cáncer que se genera en los tejidos grasos del cuerpo.

El algecireño no quiso revelar este duro episodio de su vida hasta hace relativamente poco tiempo. Con 30 años de edad, los médicos le detectaron un tumor maligno en el muslo de su pierna izquierda. «A mí me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuanto me quedaba», reveló en una entrevista a El Faro.

«Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo peudes tomar de muchas formas. Hay una corriente con la que no estoy nada de acuerdo que dice, si tú crees que te vas a curar, te curarás», añadía en tono crítico. Por suerte, Morte se sometió a una operación quirúrgica para extirpar el tumor y actualmente se encuentra plenamente recuperado.

Su mujer ejerció un papel fundamental durante esta complicada etapa de su vida. Aunque el actor siempre es discreto respecto a su vida personal, se sabe que desde hace diez años mantiene una relación sentimental con la estilista y diseñadora Blanca Clemente con quien tiene dos mellizos, León y Julieta.

