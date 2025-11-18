Mariló Montero, sobre Mazón: «Me duele que las víctimas estén en la calle pidiendo cuando no ha hecho ninguna cuenta política y ha dimitido» La periodista también asegura que «muchos partidos políticos ven en las víctimas una pepita de oro para elecciones»

J.Zarco Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 13:27 | Actualizado 13:48h.

Mariló Montero, flamante ganadora de 'Masterchef Celebrity', estuvo este lunes en 'Espejo Público' analizando la comisión del investigación del Congreso sobre la dana, en la que compareció Mazón. En este sentido, señaló la responsabilidad del presidente de la Generalitat en la tragedia pero también criticó la actitud de otros políticos.

«Mazón tiene que decir la verdad y si no la dice aquí la dirá delante del juez. Este proceso se tiene que producir. Ya ha dimitido y pagará políticamente por lo que ha hecho, más luego emocionalmente que como dice Susanna estaría con tratamiento psiquiátrico», ha apuntado.

Mariló Montero ha incidido en el rédito que quieren sacar de la situación algunos partidos políticos: «Pero parece que hay un exceso de sobreinterpretación es en lo que muchos partidos políticos ven en las víctimas una pepita de oro para elecciones. Nos ha pasado con las víctimas del terrorismo en España, con las del 11-M y ahora las de la dana o los cribados en Andalucía».

Ha añadido que «es una pepita de oro política porque qué habilidad tienen para dividirnos y hacer campañas electorales. Yo creo que este hombre está siendo juzgado y será juzgado».

Además, ha indicado que Mazón no estaba solo al frente de la dana: «Falta que hable el Gobierno, la CHJ, Teresa Ribera, Marlaska... porque él no estaba solo en esto. Me duele enormemente que las víctimas estén en la calle constantemente pidiendo cuando no ha hecho ninguna cuenta política y ha dimitido».

El periodista Rubén Amón, por su parte, ha rebatido a Montero: «¿En cuántos segundos se habría disipado este problema si hubiera asumido su responsabilidad y se hubiera ido a casa? El foco lo ha puesto él y no ha dejado de ponerlo perjudicando a su partido».