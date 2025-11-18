'Masterchef Celebrity 10' escoge a su ganador en una reñida final El programa despide una edición más en una noche con homenaje a Martín Berasategui

A RTVE no le queda más remedio que despedirse de uno de los pesos pesados de su parrilla, 'Masterchef Celebrity 10', la última edición de la versión con famosos de su popular 'reality show' culinario. El programa dice adiós tras doce semanas de emisión, en las que hemos visto tensiones ante los fogones y mucha copetitividad entre los aspirantes, pero también muchas recetas y combinaciones sorprendentes para probar en casa.

La noche comenzaba con un primer reto en el que conocíamos al primer duelista, y más tarde en la prueba de exteriores, el jurado decidía quién sería el segundo aspirante que haría frente a la gran final. Un duelo muy ajustado en el que el ganador, además de hacerse con el trofeo del programa, se llevaba 75.000 euros para donar a la ONG que elijiese. Además, tanto el ganador como el segundo clasificado disfrutarán de un curso de cocina de un fin de semana en la Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center de San Sebastián con un acompañante.

El programa arrancaba con los cuatro finalistas, Quique Torito, Miguel Torres, Mariló Montero y Juanjo Bona, dispuestos a darlo todo en el primer reto de la noche, en el que debían demostrar su destreza en la cocina y trabajar como auténticos profesionales bajo las órdenes de uno de los mejores chefs a nivel mundial: Virgilio Martínez. Su restaurante Central, en Perú, ha sido reconocido como el mejor del mundo según la lista de The World 50 Best Restaurants, así que los platos debían estar a la altura. Por ello, para conseguir la chaquetilla de primer duelista, los aspirantes han tenido que realizar un plato de Virgilio al ritmo que ha marcado el propio chef. El jurado no se ha cortado y ha ido a por todas, inflexible y sin permitir preguntas ni interrupciones, acompañados por Tamara Falcó, ganadora de 'MasterChef Celebrity 4'.

Tras unas valoraciones en las que Juanjo y Torito quedaban en cuarto y tercer puesto, la primera chaquetilla se disputaba entre Miguel y Mariló, y finalmente era la presentadora quien conseguía convertirse en la primera finalista de 'Masterchef Celebrity 10'.

Más tarde, la última prueba de exteriores de la temporada tenía lugar en San Sebastián, donde el 'talent' culinario ha rendido un homenaje a Martín Berasategui. El maestro cumple 50 años de impecable trayectoria, convertido en el cocinero español que atesora más estrellas Michelin. En el impresionante Palacio Miramar, un espacio emblemático que sirvió de residencia estival para la reina María Cristina y que hoy acoge los eventos más importantes de la capital donostiarra, el jurado ha agasajado a los familiares y amigos más íntimos del gran referente de la cocina vasca, con un menú con mucho «garrote» cocinado por los tres aspirantes que luchan por hacerse con el último pase al duelo final.

Miguel, Juanjo y Torito disputaban esta última prueba en exteriores para hacerse con la última oportunidad de pasar a la final, que finalmente ha conseguido ganar Miguel Torres. Juanjo se convertía en el tercer clasificado y Torito se llevaba el cuarto puesto.

Después, las cocinas de 'Masterchef Celebrity' se han encendido por última vez para el gran duelo final, en que los finalistas, Miguel y Mariló, han tenido que diseñar y elaborar un menú completo compuesto por entrante, plato principal y postre, que demostrase toda la evolución y el aprendizaje adquiridos en estos tres intensos meses, ante la atenta mirada de sus compañeros y de sus familiares. Para la última valoración de la edición, el jurado ha contado con la ayuda del chef Oriol Castro, con tres estrellas Michelin, para catar y valorar las creaciones, además de escoger al ganador de la edición.