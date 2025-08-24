'Dos tumbas': El thriller español de Carmen Mola que llega a Netflix y quiere arrasar tras las vacaciones Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian acompañando a Kiti Mánver en el reparto

María Gardó Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

Durante las vacaciones muchos aprovechan para ponerse al día en cuanto a películas y series. Pero también los hay que desconectan completamente y se centran en vivir al máximo los días de vacaciones desconectados, viajando o descansando de cualquier contenido audiovisual.

Netflix prepara un plato fuerte tras la temporada vacacional. Se trata de la serie española 'Dos tumbas' que aterriza en la plataforma el 29 de agosto. Los fans de 'La casa de papel' estarán más interesados si cabe porque dos de sus protagonistas son Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian acompañando a Kiti Mánver. Eso sí, poco tiene que ver una historia con la otra.

Creado por Agustín Martínez, 'Dos tumbas' es un drama que se desarrolla principalmente en Frigiliana, uno de los rincones más pintorescos del sur de España. Cuenta con guiones de Jorge Díaz y Antonio Mercero, autores del colectivo Carmen Mola.

Sinopsis

Hace dos años, dos adolescentes desaparecieron en misteriosas circunstancias y su caso se quedó sin resolver por falta de pruebas y sospechosos. Dos años después, la abuela de una de ellas inicia una investigación por su propia cuenta con el fin de cobrarse la justicia por su mano