Este es Gotzon Mantuliz: socio de Marta Pombo, profesor de fitness de OT y ganador de 'El Desafío' El influencer y fotógrafo vasco acude al plató de las hormigas para presentar su nuevo programa

Mario Lahoz Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:33

Gotzon Mantuliz es el primer invitado de la semana en 'El Hormiguero'. El influencer vasco visita el programa de Pablo Motos, junto a Mario Vaquerizo, para presentar su nuevo programa que se emite en 'La Sexta'. En esta nueva aventura, el influencer de lifestyle y aventura acompañará a famosos hasta los lugares más recónditos del planeta.

Esta noche nos visitan @gotzonmantuliz y Mario Vaquerizo para contarnos todo sobre @cazaimagenestv, el nuevo programa de @laSextaTV que te va a dejar con la boca abierta #CazadoresEH pic.twitter.com/lxJ9fFxWaL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2025

Natural de Getxo, Gotzon Mantuliz (37 años) se ha consolidado como un referente del bienestar, combinando aventura, deporte y divulgación en un estilo de vida que inspira a miles de personas. Licenciado en enfermería, nunca llegó a ejercer. En su lugar, ha desempeñado muchás más labores como modelo; camarero; profesor de surf y diseñador gráfico.

Conocido principalmente en el País Vasco por ganar 'El Conquistador del Fin del Mundo', en 2010 publicó un libro en el que relata las experiencias de su paso por el reality. Gracias a su pasión por disciplinas exigentes físicamente como el cross training, el running y la calistenia, entró en Operación Triunfo como profesor de gimnasia en la academia.

Ahora bien, en la vida de Gotzon Mantuliz no todo son éxitos. En 2019 se embarcó en un proyecto junto a Marta Pombo y su mujer Patricia, que no salió como esperaban y terminaron cerrando en pocos meses, una empresa llamada Grey Ghost, que apostaba por accesorios paras mascotas sin piel animal.

En cuanto a su vida privada, el vasco se casó en 2019 con Patricia Andeiruña, en un enlace al que no faltaron caras conocidas como María Pombo y Marta Lozano. La familía sumó un integrante en 2024 con la llegada de su hija Vera.

Gotzon Mantuliz acude este lunes a 'El Hormiguero' junto a Mario Vaquerizo para presentar su nuevo proyecto, 'Cazadores de imágenes', ya disponible en 'La Sexta'.