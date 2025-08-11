Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo» El cantante tuvo un lapsus muy criticado en redes sociales

Mario Vaquerizo fue la persona que dio el pregón de las fiestas de Elche 2025 y la experiencia no salió de la mejor forma posible. Se trataba de un acto que ya venía precedido de polémica por la negativa de Vox a acudir al estar en desacuerdo con la elección y en el que el cantante sufrió un lapsus que desató las críticas en redes sociales.

El artista estuvo acompañado del alcalde Pablo Ruiz (Partido Popular) y se equivocó al pronunciar el gentilicio de Elche. «Es una ciudad de primera, ahora estamos en la primera división», señaló en referencia a que el equipo de fútbol consiguió el ascenso en esta última temporada.

«No eres nadie en esta vida si no eres 'iliceño', 'ilitizano'... Gracias por permitirme serlo, de verdad», aseguró. Su discurso provocó diversos comentarios en redes sociales lamentando su poca preparación: «Mario no decepcionó. En apenas cinco minutos, sin papeles, sin guion y con la frescura de quien habla sin saber muy bien de qué, regaló frases inconexas y demostró un desconocimiento de la ciudad, que no hubiese pasado nada si en el viaje desde Madrid se lo hubiera preparado un poquito.Lo más básico el gentilicio de Elche, que ahora es iliciceños, y la Marededéu la Madre Neus», aseguraba un usuario en 'X'.

«Vergonzoso el pregón de Mario Vaquerizo. Se inventa el gentilicio de Elche, que ahora es iliciceños, y la Marededéu la Madre Neus. Pablo Ruz debe unas disculpas a toda la ciudad por tan bochornoso espectáculo», añadía otra persona.

Cuando en el pleno de Elche decidieron que Mario Vaquerizo sería el pregonero de las fiestas, probablemente había una lista con varios candidatos.



Alguno, incluso, podría ser de Elche, de Alicante o, como mínimo, de la Comunidad Valenciana.



Pero no: había que buscar marca… pic.twitter.com/k3ocfIAcrM — Ross (@enricross1964) August 9, 2025

Vaquerizo atendió a la prensa una vez finalizó su discurso: «Las fiestas son populares, es para todo el mundo, y yo de polémicas no sé, porque las guerras que tengan entre los demás no son mis guerras. Mi guerra es estar aquí y pasarlo bien como está el resto de ciudadanos de Elche. Yo soy como Marta Sánchez ahora en fiestas populares: no hablo de política».

También se pronunció sobre el error que tuvo: «El protocolo es importante, pero a veces te ciñe mucho y te deja de decir cosas. Una vez que he visto la reacción de la gente, me he sentido querido y arropado. Esto es estar como en casa. Ahora soy ilicitano».