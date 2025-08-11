Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente Gracia, Mónica Patricia Jareño, Egle Krenceviciute, Francis Montesinos y Josue Vergara.

Vicente Gracia, Mónica Patricia Jareño, Egle Krenceviciute, Francis Montesinos y Josue Vergara. LP

Ripollés, Montesinos o Cavadas asisten a una fiesta en Las Arenas inspirada en 'Las mil y una noches'

El consulado marroquí organiza una fiesta a la que asiste la sociedad valenciana

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Lunes, 11 de agosto 2025, 01:27

El verano tiene un lado feo: antes o después acabas encontrando un rato para cuestionarte tu existencia. Al principio todo es nuevo. El despertador deja ... de sonar a las 7, puedes desayunar con calma, te vas a la playa, duermes la siesta… cuando llevas tres días así, con tanto tiempo libre, tu cabeza empieza a darle vueltas a las cosas. Primero valoras si tu vida es lo que querías y, si no pasas ese examen, apaga y vámonos; mejor llamar al trabajo y exigir la inmediata suspensión de las vacaciones. Si superas la prueba, si crees que pese a todo tu vida no está del todo mal, llega la segunda parte: durante las largas horas de tedio y ocio acabas yendo al espejo más de lo normal; y ahí si que no se escapa ninguna: el tiempo pasa, te guste o no, y este año tienes uno más que el pasado.

