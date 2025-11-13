Rajoy, en 'El Hormiguero': «Me duele ver gente que todavía se manifiesta contra Mazón. Oigan, ¿qué quieren?» El expresidente del Gobierno ha acudido este jueves a 'El Hormiguero'

J.Zarco Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:23

Mariano Rajoy era el invitado con el que este jueves 'El Hormiguero' cerraba la semana. El expresidente del Gobierno se sentaba con Pablo Motos para presentar su nuevo libro 'El arte de gobernar', pero también para analizar la convulsa situación política que se vive en el país y repasar cómo fue su mandato.

El presentador iba directo al turrón y le preguntaba a su invitado qué le diría a Pedro Sánchez si acudiera a la presentación de su libro: «Celebro verle a usted aquí y espero que la lectura le sirva para aprender algunas cosas», señalaba Rajoy. «¿Y con Feijóo?», añadía Motos. «Le diría lo mismo. Usted ya se lo sabe pero no vaya a ser que quede algo pendiente».

El gallego pasaba a analizar la situación que se vive en nuestro país: «Creo que en España hay muchos problemas. El primero es que hay un gobierno que no puede gobernar, no hay presupuestos del Estado. En segundo lugar, hay una bronca con la justicia todo el día. Y tercero, estamos en un momento en el que hay una división y polarización como nunca ha existido. La buena educación se ve a cuenta gotas. Esto pasa cuando hay un gobierno populista».

Rajoy apuntaba el camino que debe seguir España para regresar a la normalidad: «Hay que volver a fuerzas políticas moderadas y sensatas que puedan entenderse. Es el periodo más sombrío de la historia de España desde la Constitución de 1978».

Y Motos quería conocer su opinión sobre el Partido Popular actual: «El PP está en su sitio, es en este momento la única fuerza política que rechaza los extremismos y está en la buena educación y la sensatez».

Y como no podía ser de otra forma, también valoraba la salida de Mazón de la Generalitat: «Mazón supo irse, reconoció sus errores y ahora ya se fue. Dijo la frase de que esperaba que la gente sepa distinguir entre quien cometió errores y una mala persona. Sinceramente me duele un poco ver que todavía hay gente manifestándose todos los días. ¿Oigan, qué más quieren? Ha presentado su dimisión«, indicaba.

«Probablemente quieran unas elecciones donde los valencianos eligen si quieren que siga el PP, esté Vox o el PSOE«, le apuntaba Motos.