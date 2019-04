Chelo García-Cortés nueva concursante de 'Supervivientes 2019' Chelo García-Cortés nueva concursante de 'Supervivientes 2019'. / Telecinco La colaboradora de Sálvame se reencontrará con su ex amiga Isabel Pantoja en Honduras LAS PROVINCIAS Miércoles, 17 abril 2019, 11:06

Chelo García-Cortés se suma al 'reality' de supervivencia. La colaboradora del programa 'Sálvame' (Telecinco) se ha convertido en la octava participante confirmada por 'Supervivientes 2019'. La periodista se reecontrará en la isla con la que fuera su amiga, Isabel Pantoja, uno de los momentos más esperados del concurso.

Chelo García-Cortés viaja a Honduras con las cosas muy claras: «Me he preparado de muchas maneras: he aprendido a pescar, he aprendido a hacer fuego, intento saber mantenerlo… pero lo que más puede preocupar es la convivencia. Será complicada pero yo la haré más fácil. Seré súper clara, diré lo que me gusta y lo que no pero, sobre todo, voy a vivir la mejor experiencia de mi vida. Llevo mucho tiempo esperando» ha asegurado.

La colaboradora de 'Sálvame' además se ve cómo clara favorita a ganar el 'reality' de aventura. Pero sobre todo pretende «callar bocas».

'Supervivientes 2019' va cogiendo color y cada vez queda menos para acabar de completar la lista de concursantes. Chelo García-Cortes se suma a la lista de confirmados para viajar a Honduras.