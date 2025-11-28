Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Representaciónde 'Los días lentos'. lp

'Los días lentos', una producción bien orquestada

En un texto de enorme calidad, Lola Blasco ofrece una confesión sobre la vejez y la fragilidad

Jose Vicente Peiró

Jose Vicente Peiró

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:37

El teatro público debería dedicar más recursos a cuidar su labor de producción. Sus organismos deberían ser centros para generar propuestas y no solo teatros ... de exhibición. Esa fue la finalidad primordial de la creación del IVAECM allá por 1990. Parece que sus posteriores nuevos bautizos para que nada cambiara la han ido olvidando progresivamente. Una producción entre septiembre y mediados de enero es insuficiente.

