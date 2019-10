Un problema técnico amenaza con retrasar la causa del Ivam Consuelo Císcar, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / Irene Marsilla Los procesados piden a la jueza que se suspendan los plazos porque la grabación de la declaración del número 2 de Císcar no se escucha A. RALLO Valencia Martes, 15 octubre 2019, 00:12

.

Un problema técnico amenaza con retrasar la causa en la que se investiga la labor de Consuelo Císcar al frente del Institut Valencià d'Art Modern.Se trata de la declaración como investigado que prestó el que fuera director económico de la institución, Juan Carlos Lledó. La defensa del que fuera número 2 del recinto ha presentado un escrito en el que comunica que la grabación de esa comparecencia no se realizó de manera correcta ya que no se escuchan las respuestas de su cliente. Indica que ya trasladó esta cuestión de manera verbal al juzgado, pero que hasta la fecha no ha tenido respuesta. El abogado sostiene que esta incidencia afecta a su derecho de defensa por lo que pide la suspensión de todos los plazos procesales. El que más interés tiene ahora mismo para las defensas es el del recurso al auto de procesamiento, resolución dictada hace unas semanas y que enumeraba todos los indicios de criminalidad contra Císcar por la compra de obras no auténticas -pagadas como si lo fueran- al hijo de Gerardo Rueda. La representación de la exdirectora del Ivam también se ha sumado a esta petición de suspensión.

Ahora la decisión está en manos de la jueza. De entrada, la declaración de Lledó debería repetirse, aunque los letrados no lo solicitan de manera expresa. Pero si no hay posibilidad de que se escuche el audio con la manipulación del archivo por parte de los informáticos, la única solución es comparecer de nuevo. La incógnita es si la solicitud de los letrados obligaría a reabrir la instrucción o se podría hacer a través de otra fórmula, como diligencias complementarias. En cualquier caso, e independientemente de la solución, esto supondrá un evidente retraso.

El reciente procesamiento de Císcar dejó a la exdirigente, esposa de Rafael Blasco al borde del banquillo de los acusados. El auto acredita "el fraude cometido por la cúpula del IVAM" para la adquisición de 58 obras de arte de "reproducciones póstumas a sabiendas de que lo eran". El montante total ronda los cuatro millones de euros. En esta cifra se incluye el importe de la adquisición, el pago de la fundición y otras actividades para promocionar el supuesto legado del escultor. La Policía investigó -sin éxito- transferencias desde las cuentas del hijo del artista al entorno de Consuelo Císcar.