La Orquesta Panorama actúa este viernes en un pueblo de 6.800 habitantes El grupo gallego apura las últimas actuaciones de agosto del Epic Tour 2025

D. Merino Viernes, 22 de agosto 2025, 00:25 Comenta Compartir

Cuenta atrás para disfrutar de la Orquesta Panorama en este mes de agosto. El grupo gallego liderado por Lito Garrido apura las semanas para poner el broche final al considerado como período más potente del año en lo que a actuaciones se refiere. Prueba de ello es que la considerada por muchos como mejor orquesta de España ofrece 30 actuaciones en 31 días con una única jornada de descanso.

Pero antes de despedirse de los escenarios hasta el año que viene, el grupo gallego todavía tiene mucha leña que cortar. Y si no que se lo digan al municipio de apenas 6.812 habitantes (INE 2024) de San Clemente en Cuenca que por segundo año consecutivo podrá disfrutar de la Panorama. La actuación tendrá lugar este viernes 22 de agosto a partir de las 00.30 horas en el Polideportivo Municipal sanclementino (Camino de Cuenca, 2) con apertura de puertas a partir de las 23.00 horas.

A buen seguro que el grupo gallego hace las delicias de los asistentes con su espectáculo de más de tres horas de duración en el que más de una veintena de artistas suben al escenario interpretando los temas musicales del momento y otros clásicos de ayer y hoy.

Posteriormente, la considerada mejor orquesta de España viajará el 23 a Madridejos (Toledo) y el 24 a Villa del Campo (Cáceres). Todo ello antes de la 'minigira' valenciana. de la última semana de agosto cuando el grupo gallego visita por partida doble la Comunitat Valenciana con parada en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

Cabe recordar que la Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

Temas

España